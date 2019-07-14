搶在世仇洋基前出手　紅襪交易凱許納補進5號先發

▲紅襪向金鶯交易獲得先發凱許納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

百年世仇洋基積極尋找先發補強，紅襪搶在洋基前率先出手，在台北時間14日以兩名小聯盟新秀，向同區金鶯隊換來先發凱許納（Andrew Cashner）。根據大聯盟報導，凱許納預計明天就能向球隊報到，於下週先發出戰藍鳥隊。

「他很興奮能夠來到這裡投球。」紅襪總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）相當滿意球隊的補強，而凱許納本人也非常期待加入紅襪，很興奮能夠替具有季後賽機會的球隊效力，他說：「歐提茲是我從小最愛的球員之一，他們仍是去年的冠軍，幫助他們去想要達到的目標會很有趣。

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凱許納今年迎來生涯第10個球季，本季投出相當亮眼的成績，目前17場先發出賽，繳出9勝3敗、防禦率3.83成績，勝投數有望寫下生涯新高。

根據波士頓媒體報導，由於伊沃迪（Nathan Eovaldi）4月份因手肘舊傷復發進傷兵，球團考量減少投球負擔，加上球隊後援不夠力，打算在他歸隊時轉調牛棚，因此凱許納將預計被安排擔任球隊第五號先發。

在這次的交易當中，紅襪送出羅梅洛（Noelberth Romero）和普拉多（Elio Prado）兩名小聯盟潛力新秀。羅梅洛主要鎮守三壘，打擊三圍.264/.336/.364，包括2轟和13分打點，而普拉多打擊三圍.303/.400/.418，兩位都是紅襪去年簽下的球員。