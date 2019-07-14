世大運／曾俊欣逆轉奪金　台灣男單第3人

▲曾俊欣奪金。（圖／大專體總提供）



記者林育正／綜合報導

世界排名433的「夜市球王」曾俊欣在世大運男單金牌戰，以6比7(4)、6比3、6比1逆轉世界第380的烏茲別克選手索塔諾夫(Khumoyun Sultanov)奪下金牌。

曾俊欣在第2局率先攻破對手發球局2比0領先，但隨後也遭到回破，雙方過一陣纏鬥後夜市球王再次破發來到5比3領先。對手直線致勝球敢拼敢打，雙方一路鏖戰曾俊欣6比5領先，破發點陸續遭到化解進入搶7，可惜最後讓索塔諾夫7比6(4)拿下首盤。

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次盤曾俊欣再度先破發來到2比0領先，隨後對手更一度身體狀況不適申請傷停治療。不過回到場上後索塔諾夫也回破，兩人來到3比3。結果曾俊欣關鍵時刻連破帶保5比3要回領先，接著再次破發6比3扳平進入決勝盤。

決勝盤曾俊欣火力全開連下3局給對手震撼教育，但隨著比賽進行對手似乎有些消耗殆盡，曾俊欣5比1迎接賽末發球局。最後沒有懸念曾俊欣6比1拿下決勝盤，6比7(4)、6比3、6比1拿下金牌。

這一金不僅是今年世大運網球項目的唯一金牌，更是2003年的盧彥勳，以及2017年的莊吉生後，第3位在世大運男單奪金的台將。前兩位最後都成為台灣球王，也讓人更期待曾俊欣的未來性。