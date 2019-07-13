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中職／史上最會轟滿貫　林智勝：真的不容易

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▲林智勝 。（圖／記者張克銘攝）

▲林智勝 。（圖／記者張克銘攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟林智勝13日對戰Lamigo桃猿，從先發洋投李茲手中擊出滿貫砲，生涯第10支滿貫全壘打，刷新中職紀錄，終場兄弟10比6擊敗桃猿，取得3連勝。林智勝獲選單場MVP，賽後表示：「當下滿壘無人出局，告訴自己把球往天空打，打到就知道了（全壘打）。」

李茲5局連投3個保送，讓兄弟攻佔滿壘，隨後面對林智勝，被敲出一發重傷害的滿貫砲，最終提前退場，此戰僅投4局被敲7安，包括2轟，失掉8分皆為責失，承擔敗投。

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林智勝敲出生涯第10支滿貫砲，打破前統一獅球員陳政賢在2004年4月17日達成的生涯9支滿貫紀錄，樹立「大師兄」障礙，他說：「其實要在滿壘打全壘打，真的不容易，壘上有人以及壘上沒人的心態真的會不同，多少也有些運氣成份在。」

這也是林智勝繼11日雙響炮後，再度敲出全壘打，達成生涯271轟，距離張泰山累積289轟紀錄，只差18轟，林智勝先前受訪強調：「盡力去打，慢慢把距離拉近。」

前2打席一滾地、一三振，林智勝第3打席敲出全壘打，他透露，主要是抓直球攻擊：「畢竟滿壘沒人出局，自己想說往天空打，高飛犧牲打也沒關係，只要有人回來就好。」林智勝獲頒MVP時，也向球迷承諾，會帶大家一起打進總冠軍戰，引起全場歡呼。

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