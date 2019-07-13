響尾蛇潛力新秀大進補　簽約金總額史上第二多

▲響尾蛇以簽約金220萬美元簽下第33順位的馬龍（Brennan Malone）。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

2019年大聯盟選秀會中，亞利桑那響尾蛇隊在前34順位挑了4名球員，因此他們總共在今年付了1705萬美元（約5.3億新台幣）的簽約金，成為史上第二多的簽約金總額。今年在選秀簽約總額花最少的是，去年的世界大賽冠軍波士頓紅襪，他們總共只花了637萬美元（約2億新台幣）。

響尾蛇隊今年會在簽約金總額獨佔鰲頭，挑選的15名球員中，光是在前34順位裡就有4位，除了第16順位是自己本身的選秀外，還有第26、33、34順位的補償選秀，一口氣補進多名高順位新秀，也讓他們付出總額1705萬美元的簽約金，僅次於2015年太空人花的1910萬美元。

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2019年大聯盟選秀簽約在今（13）日截止。根據《MLB.com》記者卡利斯（Jim Callis）報導，今年選秀前10輪中，只有2名球員未能與球隊達成協議簽約，這也是自2016年以來最少的一次。30支球隊合計花了3.16億美元的簽約金，遠超過去年的2.95億美元。

▲金鶯狀元魯曼（Adley Rutschman）打破簽約金歷史。（圖／達志影像／美聯社）



今年在前34順位的平均簽約金是379萬美元為歷史第二高，最高的是在2017年的平均388萬美元。不過今年金鷹所挑中的選秀狀元魯曼（Adley Rutschman），以810萬美元打破2011年狀元柯爾（Gerrit Cole）的800萬美元簽約金紀錄。

紅襪今年總共只花了637萬美元的簽約金，比金鶯狀元郎魯曼一個人的簽約金還少，主因是紅襪在首輪沒有選秀籤，一直到次輪的第43順位才是他們今年最高順位。