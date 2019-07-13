選秀簽約日到期　前10輪只有2名球員沒跟球隊簽約

▲2019年大聯盟選秀會。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

2019年大聯盟選秀簽約在今（13）日截止，本屆前10輪的選手只有2名沒有完成簽約，相比去年光是前36順位就有4名球員沒能簽下來順利許多。馬林魚則是在截止時間前1小時才與他們前2輪選到的球員談好合約。

根據《baseballamerica》報導，今年的前10輪選秀中，只有遊騎兵在第7輪選到的高中右投史波拉（Brandon Sproat）、小熊在第10輪選到的捕手亨德里（Wyatt Hendrie），兩人沒能順利與球隊簽約。

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2018年的選秀當中，光前36順位，就有4名高中畢業的選手沒能與球隊達成共識，最有名的便是勇士在第8順位挑中的史都華（Carter Stewart），最終他在今年跨海加盟日職軟銀隊。

不過2018年的前10輪選秀中，也就只有這4名球員未能與球隊簽約。從2012年大聯盟新版的勞資協議後，在前10輪未能順利與球隊達成協議的分別有8、8、6、6、2、3、4、2名，因此整體而言在前10輪被挑中的球員，談約上不會有太大難度。

邁阿密馬林魚是少數幾支談約過程比較辛苦的球隊，他們甚至在截止日期美東時間12日下午5點前的1小時，才與第4順位的外野手布戴（J. J. Bleday）、第35順位的外野手米斯納（Kameron Misner）完成簽約。