紀念史凱格斯！天使接力丟無安打　45號球衣舖滿投手丘

▲天使最完美以「無安打比賽」，懷念已故投手史凱格斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

天使隊27歲投手史凱格斯（Tyler Skaggs）月初在飯店房間猝死，天使在今13日主場迎戰水手比賽舉行紀念儀式。天使投手柯爾（Taylor Cole）和潘納（Felix Pena）聯手投出無安打比賽，終場以13比0大勝水手，天使球員用最完美的方式緬懷這位已故隊友。

此戰天使球員全部穿上代表史凱格斯的45號球衣出賽，球場內的巨型銀幕上播放著史凱格斯的生涯精彩畫面，在球團的安排下，史凱格斯的母親走上投手丘，整個場面十分感動。

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這是史凱格斯猝死後，天使首度回到主場比賽，今日推派柯爾擔任「假先發」，主投沒有被擊出安打，丟出2次三振，接著潘納於3局上接替登板，7局投球中僅在5局上出現1次四壞保送，投出6次三振，兩人聯手演出無安打比賽。

而天使打線在首局就帶來強大火力支援，楚特（Mike Trout）掃出陽春砲，外加一次二壘安打，該局天使狂灌7分奠定勝基。此戰楚特4打數3安打，包括本季第29號全壘打，灌進6分打點。至於厄普頓（Justin Upton）也貢獻一支兩分砲。

即便史凱格斯還來不及在大聯盟發光發熱，就被死神帶走了生命，但今日賽後天使全體球員脫下身上的45號球衣，走上場中將球衣鋪滿整個投手丘，象徵與他永遠同在。

▲天使紀念已故投手史凱格斯，將45號球衣鋪滿整個投手丘。（圖／達志影像／美聯社）