洋基瞄準市場頂級先發　從邦格納、史卓曼二選一

▲巨人邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

巨人先發邦格納（Madison Bumgarner）和藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）都是洋基補強的目標，資深記者海曼（Jon Heyman）指出，在印地安人可能不會交易鮑爾（Trevor Bauer）的情況下，洋基可能必須從兩位先發身上做出選擇。

海曼認為印地安人不太可能在季中交易鮑爾，特別是目前還存有季後賽機會，且可控制鮑爾到2020年。至於大都會先發惠勒（Zack Wheeler），海曼認為，洋基可以在沒有拿出優渥交易包裹下完成交易。

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雖然邦格納和史卓曼都不是洋基最想要的先發人選，但史卓曼滾地球比率高，符合洋基球團的需求。而僅管邦格納投球型態不符洋基所需，但他輝煌的季後賽資歷深深吸引著洋基球團。

洋基目前戰績58勝31敗、勝率6成52，在美聯東區暫居分組第一，領先光芒6.5場勝差。擁有「鐵牛棚」的洋基隊，現在最大的目標就是補強先發輪值，尤其王牌史華連諾（Luis Severino）復出時間一再推遲。

總經理凱許曼重申，球團將在這個月強化先發輪值，然而，假如洋基沒有如預期在交易市場補進滿意的先發，球團已經有其他備案，右投羅艾西加（ Jonathan Loaisiga）將在本季歸隊，而農場第4號大物賈西亞（Deivi Garcia）表現亮眼，有望從2A直升大聯盟頂替先發空缺。

▲藍鳥史卓曼。（圖／達志影像／美聯社）