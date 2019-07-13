運動雲

>

世大運／中華田徑最幼齒　陳彩娟首參賽女子七項排名第11

ETtoday運動雲

▲世大運，陳彩娟。（圖／麗台提供）

▲世大運田徑女子七項陳彩娟。（圖／麗台／國體大提供）

體育中心／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑，除了各單項外，中華隊還有陳彩娟參與女子七項，最終以5097分排名第11作收，雖然沒能拿下名次，但對於首次參賽又是中華田徑隊年紀最小、更是本次七項參賽最小的選手，陳彩娟的表現已然值得掌聲。

其實早在世大運前，陳彩娟在台灣田徑界就小有知名度，去年她在亞青的女子七項以以4925分拿下銀牌，今年她更在自己的最後一屆全中運以5295分打破大會紀錄奪金，但她最為人知的，是常保笑容背後的艱辛。

請繼續往下閱讀...

陳彩娟家境貧寒，父親因病無法外出工作，她從小就必須幫助母親分擔家計，雖然在明德高中教練張勝煇眼中，她不是最優秀的選手，但卻是最努力、最勤奮的，「早上一大早5點半起床摘菜讓媽媽拿去市場賣，然後7點去上學、訓練，假日又到餐廳打工，再用晚上的時間練習田徑。」

儘管身處逆境，但陳彩娟始終微笑面對，也幫助自己拿下世大運門票，本次在100欄跑出14秒63、跳高1公尺68、鉛球12公尺23、200公尺26秒38、跳遠5公尺64、標槍34公尺98、800公尺2分35秒65，最終獲得5097分以排名第11作收。

沒有拿下名次無礙，陳彩娟持續秉持著「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位」的想法，回台後將要接著備戰全運會，期盼能為家鄉爭光。

關鍵字： 世大運女子七項陳彩娟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

世大運／蘇柏亞踢下跆拳首金　中華12日止獲6金12銀7銅排第8

世大運／楊尉廷110欄挺進決賽　跨出13秒69排名第6

周天成全方位訓練提升自我　豁達面對奧運積分排名

如願再戰一季！　火箭一年約簽下「拳王」錢德勒

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

中職／國外球團測試選秀球員　「宋家豪事件」恐再上演

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1瓊斯盃／前金酒洋將飛魚為菲出戰

2中華拚二連霸　吳昇峰扛先發

3味全再度找曼尼來台灣　只是吃飯

4響尾蛇短A林家正犧牲打貢獻打點

5AD新賽季無法穿23號球衣

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2甲子園0比55敗！主將投232球

3費德勒擊敗納達爾晉級決賽

4選秀後「宋家豪事件」恐再上演

5沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366