世大運／中華田徑最幼齒　陳彩娟首參賽女子七項排名第11

▲世大運田徑女子七項陳彩娟。（圖／麗台／國體大提供）



體育中心／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑，除了各單項外，中華隊還有陳彩娟參與女子七項，最終以5097分排名第11作收，雖然沒能拿下名次，但對於首次參賽又是中華田徑隊年紀最小、更是本次七項參賽最小的選手，陳彩娟的表現已然值得掌聲。

其實早在世大運前，陳彩娟在台灣田徑界就小有知名度，去年她在亞青的女子七項以以4925分拿下銀牌，今年她更在自己的最後一屆全中運以5295分打破大會紀錄奪金，但她最為人知的，是常保笑容背後的艱辛。

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陳彩娟家境貧寒，父親因病無法外出工作，她從小就必須幫助母親分擔家計，雖然在明德高中教練張勝煇眼中，她不是最優秀的選手，但卻是最努力、最勤奮的，「早上一大早5點半起床摘菜讓媽媽拿去市場賣，然後7點去上學、訓練，假日又到餐廳打工，再用晚上的時間練習田徑。」

儘管身處逆境，但陳彩娟始終微笑面對，也幫助自己拿下世大運門票，本次在100欄跑出14秒63、跳高1公尺68、鉛球12公尺23、200公尺26秒38、跳遠5公尺64、標槍34公尺98、800公尺2分35秒65，最終獲得5097分以排名第11作收。

沒有拿下名次無礙，陳彩娟持續秉持著「人生不努力永遠沒機會，但成功不可能一次到位」的想法，回台後將要接著備戰全運會，期盼能為家鄉爭光。