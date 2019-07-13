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如願再戰一季！　火箭一年約簽下「拳王」錢德勒

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▲湖人詹姆斯、錢德勒 。（圖／CFP）

▲錢德勒(右)與火箭達成簽約 。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

上季被交易至湖人後，在洛杉磯扮演奇兵角色的錢德勒(Tyson Chandler)，今夏成為自由球員後曾表示，希望還能再打一年，但若無球隊要他就會退休，不過據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)透露，「拳王」已與火箭簽約一年，預計新賽季將會成為替補中鋒。

上季錢德勒被太陽交易到湖人後，出賽48場、場均上場16.4分鐘能貢獻3.1分、5.6籃板，幫助湖人在關鍵時期拿下勝利，是紫金軍團替補席的重要戰力，但湖人仍遭逢糟糕一季，最終無緣季後賽，讓10月將年滿37歲的錢德勒相當掙扎，儘管表態還想再打一季，卻不確定到底有沒有球隊願意接手。

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直到幾天前，《ESPN》記者麥克馬翰(Tim MacMahon)透露，火箭有意簽下曾拿下最佳防守球員的錢德勒，已經招募多時，而在交易來衛斯布魯克(Russell Westbrook)後，今史坦也確認消息，火箭以一年約簽下錢德勒，讓他如願在NBA再度征戰一季。

錢德勒生涯效力過公牛、黃蜂、山貓、小牛、尼克、太陽、湖人7支球隊，曾在2011年隨著小牛奪下生涯首座總冠軍，也曾在2012年拿下最佳防守球員的殊榮。

關鍵字： 火箭拳王錢德勒
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