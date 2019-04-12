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「拳王」錢德勒有意再戰一季　沒球隊要就自己退休

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▲▼錢德勒（Tyson Chandler）。（圖／CFP）

▲錢德勒有意再戰一年，無球隊簽約將被迫退休。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

本季從太陽轉戰湖人的錢德勒(Tyson Chandler)，在洛杉磯時常扮演奇兵角色，但隨著湖人今年以失敗收尾，這名老將生涯也來到尾聲，根據《ESPN》記者格曼納米(Dave McMenamin)指出，「拳王」將於下季節結束後選擇退休，而他現在是自由球員，若無球隊願意簽下，將有可能被迫退役。

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錢德勒自從2001年加入聯盟後，就以強悍的球風著稱，他本季季初原先在太陽效力，但遭到買斷後隨即加入湖人，一到洛杉磯馬上就融入球隊，更多次憑藉出色的防守以及豐富經驗，幫助湖人在關鍵時期拿下勝利，是紫金軍團替補席重要的戰力。但本季湖人的狀況相當糟糕，不僅無緣季後賽，球隊內部更風波不斷，對於錢德勒來說也相當掙扎，已經36歲的錢德勒，生涯來到尾聲，湖人未必會與他續約，他受訪時表示，「我知道我絕對還想再打一年，明年就會是我最後一個賽季了。

生涯一共效力過公牛、黃蜂、山貓、小牛、尼克、太陽、湖人7支球隊，錢德勒曾在2011年隨著小牛奪下生涯首座總冠軍，也曾在2012年拿下最佳防守球員的殊榮，但在湖人他的旅程並不順遂，隨著賽季結束，他已經成為完全自由球員，儘管他本人有意願再征戰一季，但若無球隊與他簽約的話，錢德勒很可能就會被迫退休。本季在湖人他出賽48場，場均上場16.4分鐘，可以得到3.1分，5.6籃板。

關鍵字： NBA湖人錢德勒
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