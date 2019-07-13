世大運／蘇柏亞踢下跆拳首金　中華12日止獲6金12銀7銅排第8

▲蘇柏亞為中華再進帳一金。（圖／大專體總）



記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運12日賽程結束，中華再收穫1金2銀1銅，其中靠著跆拳道女子53公斤級的蘇柏亞以10比4再度擊敗來自南韓的河敏娜，再獲一金，目前中華隊6金12銀7銅牌，獎牌榜上升一名來到第8。

世大運4日展開，林穎欣在射擊女子10公尺空氣步槍先拿下銅牌，蔡儀婷、陳妘筠和林穎欣也在拿下女團銀牌；體操則有李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙的男子成隊奪下銀牌。

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中華隊5日一日進帳雙金，來自射擊劉宛渝在女子不定向飛靶金牌，也是隊史在世大運的首面射擊金牌；稍晚的楊昆弼在男子不定向飛靶也射下一金。

▲射擊金牌楊昆弼、劉宛渝 。（圖／大專體總）



6日射擊的楊昆弼、劉宛渝在不定向飛靶混雙拿下銀牌；體操李智凱在男子全能拿銅牌。游泳王星皓在男子200混中，1分59秒87改寫全國紀錄的成績摘銅，拿下台灣游泳在世大運的首面獎牌。

7日體操李智凱在鞍馬願奪金完成2連霸、隊友唐嘉鴻於單槓收穫一面金牌，中華隊本屆在體操橫掃4面獎牌。跆拳道蘇佳恩在品勢女單收穫銀牌；桌球則有中華男團廖振珽、彭王維、王泰崴及楊恆韋睽違12年再度摘銀。

▲世大運李智凱鞍馬摘金 。（圖／大專體總提供）



8日跆拳道品勢男團李晟綱、陳柏凱以及黃聖鵬拿下銀牌。接著陳以瑄、蘇佳恩、李婕瑜搭擋的女團也收下銀牌。陳柏凱與李婕瑜的混雙又進帳一面銀牌。

9日桌球混雙廖振珽／蘇珮綾再添一銅。射擊余艾玟與郭冠廷在10公尺空氣手槍混雙奪金。跆拳道對打項目，劉威廷在男子80公斤級獲銅、陳宥庄女子57公斤級則是拿下銀牌。

10日跆拳道對打項目，莊天羽在女子49公斤級獲得銀牌。莊貫渝在67公斤級獲得銅牌。11日中華隊雖然沒有獎牌入袋。

12日中華隊收穫1金2銀1銅，金牌來自跆拳道女子53公斤級的蘇柏亞，決賽以10比4自去年亞運後再度擊敗南韓的河敏娜，踢下中華代表團在跆拳道的第1金。雙銀則分別來自網球李亞軒／李珮琪的女雙，以及射箭複合弓陳界綸／陳怡瑄的混雙。銅牌同樣為射箭，由陳怡瑄、林明靜在複合弓女團擊敗俄羅斯拿下。

13日為世大運最後一天，中華隊還有機會進帳獎牌，包括網球「夜市球王」曾俊欣以及射箭反曲弓男團、混雙都已挺進金牌戰，確定有銀牌起跳。

▲「夜市球王」曾俊欣。（圖／取自大專體總粉專）

