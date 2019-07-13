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世大運／對打睽違4年摘金　跆拳累計1金6銀2銅

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▲▼ 蘇柏亞 。（圖／大專體總）

▲蘇柏亞。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導

世大運跆拳道項目，中華隊終於由奪金呼聲最高的蘇柏亞，在女子53公斤級封后，奪下本屆世大運首金，這也是對打項目睽違4年再度獲得金牌。

2015年光州世大運，跆拳道對打項目由林琬婷在女子46公斤級奪金，也是該屆唯一的跆拳道項目金牌，也讓人對2017年台北世大運充滿期待。

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不過在遭遇2016年里約奧運零獎牌的挫敗後，2017年茂朱郡世錦賽，中華隊僅獲得1銀，原班人馬參加台北世大運，跆拳道獲得1金、5銀、3銅，但是金牌來自品勢混雙項目。

品勢項目該屆台北世大運拿下1金、3銀、1銅，對打獲得2銀、2銅，金牌由李晟綱與蘇佳恩在混雙項目奪下，兩人這次在拿坡里，也拿下3面銀牌。

今年的曼徹斯特世錦賽，中華隊32年首次零獎牌，也讓人對世大運前景打上問號，但世錦賽不少選手有不錯表現，但受限於運氣與爭議性判決等因素，沒能往前到獎牌站。

不過世大運前中華隊在澳洲的最後養戰養戰機會，蘇柏亞在主席盃大洋洲區以及澳洲公開賽接連奪金，被評估為拿坡里之行奪金機會最高的選手，果然一舉踢下睽違4年的金牌。

跆拳道奪獎名單如下，金牌蘇柏亞、銀牌陳宥庄、莊天羽、蘇佳恩（品勢女單）、李晟綱＆黃聖鵬＆陳柏凱（品勢男團）、陳以瑄＆蘇佳恩＆李婕瑜（品勢女團）、陳柏凱＆李婕瑜（品勢混雙），銅牌劉威廷、莊貫渝。

▲▼ 蘇柏亞 。（圖／大專體總）
 

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運蘇柏亞
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