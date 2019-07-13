運動雲

>

世大運／楊尉廷110欄挺進決賽　跨出13秒69排名第6

ETtoday運動雲

▲世大運，110欄楊尉廷。（圖／大專體總提供）

▲世大運田徑，110欄楊尉廷排名第6。（圖／大專體總提供）

記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑男子110欄於台灣時間13日凌晨進行準決賽及決賽，中華好手楊尉廷先在準決賽跑出13秒84小組第4、總排第7進決賽，接著又在決賽以13秒69排名第6，金牌為巴西Gabriel CONSTANTINO的13秒22。

楊尉廷先2017年全大運110欄曾以13秒57創下全國紀錄，但不過3個月，就在台北世大運被陳奎儒以13秒55破掉，後還持續刷新自己的紀錄，目前以13秒32穩居全國紀錄保持人，而楊尉廷近兩年因傷成績沒有突破，今年來到國體和陳奎儒一同訓練，期盼找回當年身手甚至超越。

請繼續往下閱讀...

▲世大運，110欄楊尉廷。（圖／大專體總提供）

▲楊尉廷準決賽總排第7晉級。（圖／大專體總提供）

先前楊尉廷就曾表示，今年目標放在世大運，他先是在預賽跑出13秒87排小組第一、總排第10，接著準決賽則跑出13秒84排小組第4、總排第7，驚險進入決賽。

最終決賽楊尉廷被安排在第一道，在各路好手刺激下，成績持續提升，可惜跑出13秒69僅排第6，第一為巴西Gabriel CONSTANTINO的13秒22，他創下個人最佳成績，第二則為法國Wilhem Belocian的13秒30，第三為日本泉谷駿介的13秒49，同樣創下PB。

關鍵字： 世大運楊尉廷110欄
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

世大運／楊尉廷110欄首輪預賽13秒87　分組第一晉級準決賽

澳洲桌賽／林昀儒男單不敵球王　搭鄭怡靜混雙鍍銅

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

李宗偉突然宣布退休很震驚　周天成盼未來有機會再請教

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

溫網／謝淑薇直落二法網冠軍組合　暌違5年再闖大滿貫決賽

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

韓國瑜把徐生明講成蝴蝶教練　說不出洪總全名

溫網／喬科維奇率先闖決賽　挑戰生涯溫網第5冠

讀者回應

﻿

最新新聞

1詹詠然攜手多迪格混雙晉級決賽

2世大運楊尉廷110欄13秒69排名第6

3費德勒找回火力2比1聽牌

4納達爾強勢回擊　6比1扳平

5沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2謝淑薇暌違5年再闖大滿貫決賽

3沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

4世錦賽奪冠熱門　BWF預測非戴資穎

5韓國瑜說不出洪總　徐總變成蝴蝶教練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366