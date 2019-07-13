世大運／楊尉廷110欄挺進決賽　跨出13秒69排名第6

▲世大運田徑，110欄楊尉廷排名第6。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

2019拿坡里世大運田徑男子110欄於台灣時間13日凌晨進行準決賽及決賽，中華好手楊尉廷先在準決賽跑出13秒84小組第4、總排第7進決賽，接著又在決賽以13秒69排名第6，金牌為巴西Gabriel CONSTANTINO的13秒22。

楊尉廷先2017年全大運110欄曾以13秒57創下全國紀錄，但不過3個月，就在台北世大運被陳奎儒以13秒55破掉，後還持續刷新自己的紀錄，目前以13秒32穩居全國紀錄保持人，而楊尉廷近兩年因傷成績沒有突破，今年來到國體和陳奎儒一同訓練，期盼找回當年身手甚至超越。

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▲楊尉廷準決賽總排第7晉級。（圖／大專體總提供）



先前楊尉廷就曾表示，今年目標放在世大運，他先是在預賽跑出13秒87排小組第一、總排第10，接著準決賽則跑出13秒84排小組第4、總排第7，驚險進入決賽。

最終決賽楊尉廷被安排在第一道，在各路好手刺激下，成績持續提升，可惜跑出13秒69僅排第6，第一為巴西Gabriel CONSTANTINO的13秒22，他創下個人最佳成績，第二則為法國Wilhem Belocian的13秒30，第三為日本泉谷駿介的13秒49，同樣創下PB。