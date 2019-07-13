世大運／再剋南韓勁敵　蘇柏亞踢下跆拳第1金

▲蘇柏亞。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

2019年拿坡里世大運跆拳道項目，女子53公斤級的蘇柏亞決賽遭遇去年亞運金牌戰對手、來自南韓的河敏娜，以10比4再度擊敗對方，踢下中華代表團在跆拳道的第1金。

蘇柏亞去年雅加達-巨港亞運一戰成名，金牌戰對手就是河敏娜，當時蘇柏亞以19分之差大勝對方，當時亞運交鋒前，蘇柏亞已經兩度在國際賽輸給對方。

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河敏娜當時被蘇柏亞突然改變戰術，打得猝不及防，加上腿部有傷，這次對決，又回到亞運前般難纏，但蘇柏亞已經在對戰上能不落下風，第1回合雙方進攻無功而返，0比0平手。

第2回合蘇柏亞被河敏娜近身纏鬥時正拳打中胸口，以0比1落後，之後幾次重擊反撲都落空，蘇柏亞在一次側踩壓迫後接續正拳得手，追成1比1平手。

關鍵第3回合，河敏娜增加侵略性，蘇柏亞在對方第2 拍旋踢近身後，再度正拳命中，以2比1領先，倒數55秒又是以拳得分，對手還吞警告，來到4比1領先。

終場前47秒，雙方展開激烈互擊，蘇柏亞踩掉河敏娜後旋踢攻勢，使其倒地又正拳擊中，河敏娜大勢已去，最後8秒蘇柏亞還有7分領先，僅在倒數4秒因出界吞了記警吿。

蘇柏亞這一場勝利，也踢下跆拳道中華隊在本次世大運的首面金牌，也是整個中華代表團的第6面金牌。