周天成全方位訓練提升自我　豁達面對奧運積分排名

▲周天成出席UA記者會。（圖／UA提供）



記者顏如玉／台北報導

目前已休兵7個禮拜沒有比賽的台灣羽球一哥周天成，13日出席新品發表暨訓練課程發表會，透露自己的訓練更加全方位，也幫助自己提升，希望接下來能用最佳狀態面對搶東京奧運積分的連續三站公開賽及世錦賽，「目標就是打好每一球，成績自然會出來，若是沒有成績，那就是自己的問題。」

曾在2014年遭逢十連敗，周天成後來學習慢慢找出並改善問題，近期除了技術、重訓以外，也加入筋膜訓練、皮拉提斯等更加多元且全方面的訓練，希望能更精確察覺到身體的狀況，同時也提升自身的延展性。

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「我在比賽中有感覺明顯進步，以前很多接不到的球，現在都接得到。」，周天成說，目前自己在小細節方面能做得更好，也能控制更細部的動作，感覺自己也有了「全方位」的提升。

剛從香港移訓歸國，周天成下週將要赴印尼參加超級1000賽公開賽，接著再到日本、泰國，8月緊接世錦賽，為自己力拼東京奧運積分，談到目標，周天成笑說，大家都很期待聽他的目標，「世錦賽就先超越以前的8強吧，我會用最好的狀態去面對比賽，把每一場球都打好，若是真的打不好，那就是自己的問題，畢竟是你的就是你的。」

▲周天成。（圖／記者顏如玉攝）