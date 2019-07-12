UA裝備、訓練計畫讓跑者更強　周天成現身分享跑步訓練心得

▲「羽球一哥」周天成、「最強女力」楊晴齊聚分享跑步訓練心得。（圖／UA提供）

體育中心／綜合報導

秉持著「讓運動者更強」的精神深入研究運動員的需求，UNDER ARMOUR不只推出革命性的運動裝備，更觀察到各項專業運動訓練皆需要透過跑步來鍛鍊體能，而肌力更是跑者壯大跑力的決勝關鍵！

為了滿足各種型態運動的不同需求，UA今夏再度以跨領域訓練理念，推出首雙搭載HOVR科技中底的訓練鞋「HOVR APEX」，適合健身時的多功能訓練，也適合跑者肌力訓練。

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12日的新品發表會中，邀請台灣羽球「一哥」 周天成與「最強女力」楊晴各自闡釋UA的理念，以他們的經驗分享，具體展現跑步與訓練之間相成的心得。

▲UA Training肌力訓練。（圖／UA提供）



同時，為推廣UA Training跑步訓練，UNDER ARMOUR更攜手全台五大跑團，於8月21日至9月13日舉辦《UA 鬥陣尬一夏 環台挑戰賽》，規畫台北、新竹、台中、台南、高雄等五大地區具有當地特色的關卡挑戰，屆時將聚集全台擁有強韌決心的跑者，一起變得更強。



提到跑步訓練對自己的幫助，周天成回憶2014年國際賽中面臨10連敗的人生低潮，一時間自己還陷入自我懷疑的泥沼中，而摸索過程中，他透過不同的訓練方法幫助自己進行自我察覺。

周天成提到，「我會開始進行不同領域的運動訓練，像田徑跑步馬克操訓練就是當時嘗試的一個方法，透過跑步訓練，除了訓練基礎體能外，我更嘗試去開發出自己更多的可能性。」

從跑步開始學習思考與自我察覺，讓自己在場上有著「獨立思考」的能力，周天成慢慢地蛻變成現在的周天成，他慶幸自己曾經經歷過這段路程，唯有歷練挫敗、克服逆境才能再度攀上顛峰。





新生代台灣戲劇不容小覷的女力楊晴，出道至今已演出超過10檔電視劇作品，自認需要花比別人更多的時間去理解劇本和背台詞，甚至因為戲劇角色對於體力、烈日操練的需求，常常在下戲後還自主討教他人體能訓練的訣竅。

從小加入田徑隊的楊晴，從單純的體能重量訓練，漸漸走到透過慢跑來放慢自己心靈、整理心緒，藉由河堤慢跑、運動流汗來沉澱工作思緒，並在跑步過程中挑戰自我、從中獲得精神養分！在跑步運動時，楊晴注重下半身臀部跟腿部肌耐力的訓練來讓自己跑的更好、更久。

楊晴分享，「跑步對我來說是最放鬆的，當我路跑時會脫離角色回到最原本的自己、回到生活，而在過程中我也學習著和自己對話，跑步就像是一個心理遊戲，會讓心變得堅強勇敢！」

▲2019年HOVR家族完整涵括訓練、專業跑步、休閒跑步、籃球等四大領域。（圖／UA提供）