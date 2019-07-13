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遭暴力衝撞「腦震盪」　天使捕手拉克羅伊坦言失憶

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▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）先前比賽遭衝撞，導致頭部腦震盪及鼻子骨折，這次兇狠的本壘衝撞引發外界議論。拉克羅伊在治療下已經沒有大礙，但他頭部的劇烈撞擊，讓他幾乎無法回想起當下所發生的事情。

「我記得的最後一件事就是伸手去接回傳球，接著我印象下一件事就是躺在擔架上被抬走。」談到本壘衝撞的當下，拉克羅伊表示中間過程全都「空白」，幾乎失去當時的記憶。

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根據《洛杉磯時報》記者托雷斯（Maria Torres）報導，拉克羅伊在接受治療後，身體狀況恢復良好。他表示這是他職棒生涯第3次發生腦震盪，而這一次也不是生涯最嚴重的一次。

衝撞拉克羅伊的太空人外野手馬瑞斯尼克（Jake Marisnick），被大聯盟判處2場禁賽。拉克羅伊對此表示，他認為馬斯瑞尼克並非故意想要傷害任何人，只是這並無法成為逃避禁賽的藉口。

拉克羅伊說：「在當下那種情況，需要瞬間做出決定，我不認為他試圖要傷害任何人，但是我留著一條外側路線給他，這就是我傳給他的訊息內容。」目前他被放入7天腦震盪傷兵名單，至於復出還沒有明確時間表。

關鍵字： 天使拉克羅伊
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