溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

▲費德勒晉級決賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

史詩級別的第40次費納大戰，也是兩人暌違11年再次於溫網交手。費德勒(Roger Federer)以7比6(3)、1比6、6比3、6比4擊敗宿敵納達爾(Rafael Nadal)，第12次闖進決賽，將挑戰球王喬科維奇(Novak Djokovic)爭奪第9座溫網冠軍。

費德勒和納達爾首盤的發球局皆能維持節奏有效得分，兩人鏖戰到搶7，費德勒在納達爾的發球分網前扣殺來到5比3領先，隨後更轟出漂亮直線穿越球，先以7比6(3)收下首盤。過程中費德勒也超越克羅埃西亞的伊凡尼斯維奇(Goran Ivanisevic)的溫網 1397 ACE紀錄，奪下溫網ACE王頭銜。

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次盤來到第4局，費德勒接連發生非受迫性與受迫性失誤，被納達爾Love Game破發來到1比3落後。納達爾的發球局難以攻破，再次破發強勢取得5比1領先，最後Love Game 6比1拿下，盤數1比1扳平，這盤費德勒顯得有些處在挨打狀態。

第3盤費德勒找回節奏不再處於挨打，並且在第4局靠著一次上網破發3比1領先。這盤費德勒維持狀態發球以及得分也夠強勢，6比3拿下。

第4盤前兩局保發後，納達爾在關鍵時刻發生非受迫性失誤被破發，費德勒2比1領先。5比3領先在納達爾的發球局，費德勒被躲過兩個賽末點。賽末發球局，費德勒打飛一記扣殺被取得破發點，但順利化解。雙方僵持到第5個賽末點，費德勒終於拿下，耗時3小時2分鐘以7比6(3)、1比6、6比3、6比4帶走勝利。

費德勒上一戰才拿下溫網第100勝穩坐史上第一寶座，現在又將挑戰第9座冠軍。但擋在前面的對手可不好惹，是生涯對戰費德勒取得25勝22敗優勢的喬帥。兩人在溫網的對決，喬帥則是2勝1敗，其中的兩場勝利來自2014和2015的決賽。也就是說，喬科維奇在溫網決賽，對上費德勒的戰績為全勝。

費德勒前面11次晉級溫網決賽帶回8冠，兩次敗給喬帥，還有一次輸給納達爾，決賽勝率頗高。「這場比賽的水準真的非常高，我很享受。」費德勒在賽後說。「喬科維奇的世界第一絕不是浪得虛名，他表現非常好，將會是一場硬戰。」