三巨頭不再流行　聯盟已有17支球隊組「雙核」

▲詹姆斯、戴維斯今夏組成可怕雙核。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

隨著勇士王朝的解體，聯盟又再次進入列強亂鬥時代，不過相較過去流行的「三巨頭」組隊，現在反而「雙核」更成為當今主流，現在已經有17支球隊組成雙核，對於球迷而言，也相當樂見百花齊放的時代來臨。

勇士今年爭奪三連霸失利，在自由市場開啟後，杜蘭特就選擇出走，勇士也隨後交易了許多球員，實力瞬間大幅降低，不過其他各隊見到勇士王朝的瓦解，開始積極補強，與以往組成「三巨頭」不同，現在聯盟更流行以「雙核」來當成球隊要角；一方面是因為球員薪資暴漲，再來就是現在球員能力大幅提升，球權分配也是一大問題。

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隨著衛斯布魯克轉戰火箭，加上今年的瘋狂自由市場，現在聯盟已經有17組「雙核」球隊誕生，分別如下：

湖人：詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)

快艇：雷納德(Kawhi Leonard)、喬治(Paul George)

火箭：哈登(James Harden)、衛斯布魯克(Russell Westbrook)

拓荒者：里拉德(Damian Lillard)、麥卡倫(C.J. McCollum)

爵士：米歇爾(Donovan Mitchell)、戈貝爾(Rudy Gobert)

金塊：約基奇(Jusuf Nurkic)、莫雷(Jamal Murray)

獨行俠：唐西奇(Luka Doncic)、波辛基斯(Kristaps Porzingis)

勇士：柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)

馬刺：艾德里奇(LaMarcus Aldridge)、迪羅臣(DeMar DeRozan)

太陽：布克(Devin Booker)、艾頓(Deandre Ayton)

灰狼：唐斯(Karl-Anthony Towns)、威金斯(Andrew Wiggins)

活塞：葛瑞芬(Blake Griffin)、卓拉蒙德(Andre Drummond)

籃網：厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)

七六人：恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)

公鹿：安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)、米德爾頓(Khris Middleton)

暴龍：羅瑞(Kyle Lowry)、西亞卡姆(Pascal Siakam)

塞爾提克：沃克(Kemba Walker)、坦圖(Jayson Tatum)

有著如此多的「雙核」球隊，也讓聯盟再次進入列強亂鬥的時代，儘管有些球隊實力仍屬上等，但相比過去幾年勇士那種超級球隊，甚至還沒開打就被認為會奪冠，現在各隊的水平也恢復到正常，對於新賽季的總冠軍外界也沒有絕對的答案。

▲雷納德、喬治攜手入快艇。（圖／翻攝自TNT Twitter）