瓊斯盃／譚傑龍無私球風教頭給讚　外線失常很懊惱

▲譚傑龍。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／彰化報導

生涯第1次打瓊斯盃，譚傑龍代表自己就讀的英屬哥倫比亞大學，原本外線能力在赴加拿大後獲得進化，卻遺憾未能在瓊斯盃首戰展現出來，還被中華白的「前隊友」虧了一頓。

譚傑龍從泰山高中畢業後，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學，過去主打5號位，雖然大學要轉型，但教練團也未強制，沒有限制他的發展，反而成為遊走與禁區與鋒線的球員。

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原本譚傑龍就是台英混血，外語能力溝通上比起其他旅外球員，更能盡快融入球隊，而他進步最多的技巧，就是外線能力，也是當今的籃球潮流，任何位置的球員都要能投外線。

不過瓊斯盃首戰遇上中華白，譚傑龍還與這票前隊友集訓近2個月，但是三分球投9中2，讓他相當相當懊惱，「我球季時外線還有4成2，但是這場好多機會沒有把握住。」

這讓譚傑龍感到對教練有虧欠，但英屬哥倫比亞大學教頭韓森認為，譚傑龍打得太客氣，「我們很喜歡他，但是他太過於無私，他來我們這裡，我們也不會刻意限制他的球風。」

譚傑龍說，原本球隊以單打為主，但他習慣是5打5團隊型球風，反而符合球隊需要，「今天真的是自己失常。」

由於外線失常，加上隊友比賽後段疲累，譚傑龍也被中華白的隊友虧個沒完，原來賽前他們互相打賭，看誰的球隊贏，結果自己必須要請喝飲料了。