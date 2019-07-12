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不斷更新／潘武雄安打建功　1局統一1：0富邦

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▲▼中華職棒熱身賽富邦對中信,富邦悍將,羅力。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦推出羅力先發。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

富邦悍將12日於台南球場作客統一7-ELEVEn獅，富邦近日拿下追平隊史最長的6連勝，此戰將派出羅力（Mike Loree）挑戰寫下隊史新紀錄，而統一則推出瑞安（Ryan Verdugo）應戰。

1局上富邦進攻，陳品捷遭到三振，王正棠遭到三振，胡金龍中外野飛球遭接殺。

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1局下統一進攻，羅國龍內野安打，買嘉儀遭到三振，蘇智傑遭到三振，潘武雄中外野一壘安打帶1分打點、盜壘失敗出局。

羅力本季13場先發戰績7勝4敗，防禦率2.74、WHIP值1.06，今年遭遇統一2場，拿到1勝1敗，對戰被打擊率0.055，對戰防禦率0。

▲▼統一獅瑞安。（圖／記者李毓康攝）

▲統一獅瑞安。（圖／記者李毓康攝）

瑞安本季8場先發戰績2勝4敗，防禦率6.02、WHIP值1.48，本季對過富邦2場，取得1勝1敗，對戰被打擊率0.333，對戰防禦率6.30，曾被林威廷敲過全壘打。

悍將先發名單，第一棒右外野手陳品捷、第二棒二壘手王正棠，第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒三壘手蔣智賢、第六棒左外野手高國輝、第七棒中外野手林哲瑄、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手方克偉。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒一壘手買嘉儀、第三棒左外野手蘇智傑、第四棒指定打擊潘武雄、第五棒二壘手陳重廷、第六棒游擊手黃恩賜、第七棒三壘手郭阜林、第八棒捕手郭峻偉、第九棒右外野手唐肇廷。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將統一7-ELEVEn獅
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