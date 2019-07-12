運動雲

>

保羅生涯起點就是奧克拉荷馬　能否留下仍是未知數

ETtoday運動雲

保羅想去尼克，但黃蜂卻不想跟尼克交易。(圖／達志影像／美聯社)

▲保羅生涯起點就是在奧克拉荷馬。(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

雷霆12日將當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)交易至火箭，換來了保羅(Chris Paul)以及2個首輪籤，對於保羅而言，是回到了生涯起點，雖然最初他是被紐奧良黃蜂給選中，不過當時卻因為颶風影響，黃蜂被迫遷到奧克拉荷馬，保羅生涯的前2年就是在奧克拉荷馬度過。

2005年保羅在首輪第4順位被紐奧良黃蜂選中，當時保羅立刻就飛往紐奧良，並且深愛這座城市，不過到了當年的8月底，紐澳良當地卻受到卡崔娜颶風影響，黃蜂的球館遭受到巨大破壞，黃蜂被迫在2005賽季以及2006賽季暫時遷往奧克拉荷馬市的福特中心球館，成為紐奧良／奧克拉荷馬黃蜂，直到2007賽季才搬回紐奧良。

請繼續往下閱讀...

這也代表保羅生涯前2年都是在奧克拉荷馬渡過，現在保羅又被交易到雷霆，將回到生涯的起點，對於他說有著許多不同的意義，在保羅第一個賽季，場均就繳出16.1分、5.1籃板、7.5助攻的數據，奪下最佳新人，不僅讓奧克拉荷馬球迷感到興奮，同時還是保羅在NBA最初的記憶；在奧克拉荷馬的2年，保羅一共出賽142場，場均36.3分鐘可以得到16.6分、4.8籃板、8.3助攻。

雖然現在回到生涯起始地，不過保羅是否會留下依然是個未知數，因為雷霆已經握有8枚未來首輪籤，就是要放眼未來，對於保羅這樣34歲的老將，或許不在球隊計畫中，加上保羅還剩3年1.24億美元的合約，雷霆可能也不願意支付這筆龐大的薪資，目前熱火則有意要得到保羅讓他與巴特勒(Jimmy Butler)連線。

▲火箭保羅、哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲保羅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA火箭雷霆保羅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

火箭送出保羅與首輪籤換回衛少　與哈登組雙MVP連線

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

讀者回應

﻿

最新新聞

1西區3夢幻組合誕生！KD東進對了？

2世大運／中華隊複合弓女團鍍銅

3吳永盛籃球之路不斷接受新挑戰

4選秀後跟國外接觸　中職研擬規章防範

54人攙扶84歲名監督上場代打！

熱門新聞

1火箭送出保羅與首輪籤換回衛少

2追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

3赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

4即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

5楊俊瀚200M23秒37、魏泰陞未能進決賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366