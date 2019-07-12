保羅生涯起點就是奧克拉荷馬　能否留下仍是未知數

▲保羅生涯起點就是在奧克拉荷馬。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

雷霆12日將當家球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)交易至火箭，換來了保羅(Chris Paul)以及2個首輪籤，對於保羅而言，是回到了生涯起點，雖然最初他是被紐奧良黃蜂給選中，不過當時卻因為颶風影響，黃蜂被迫遷到奧克拉荷馬，保羅生涯的前2年就是在奧克拉荷馬度過。

2005年保羅在首輪第4順位被紐奧良黃蜂選中，當時保羅立刻就飛往紐奧良，並且深愛這座城市，不過到了當年的8月底，紐澳良當地卻受到卡崔娜颶風影響，黃蜂的球館遭受到巨大破壞，黃蜂被迫在2005賽季以及2006賽季暫時遷往奧克拉荷馬市的福特中心球館，成為紐奧良／奧克拉荷馬黃蜂，直到2007賽季才搬回紐奧良。

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這也代表保羅生涯前2年都是在奧克拉荷馬渡過，現在保羅又被交易到雷霆，將回到生涯的起點，對於他說有著許多不同的意義，在保羅第一個賽季，場均就繳出16.1分、5.1籃板、7.5助攻的數據，奪下最佳新人，不僅讓奧克拉荷馬球迷感到興奮，同時還是保羅在NBA最初的記憶；在奧克拉荷馬的2年，保羅一共出賽142場，場均36.3分鐘可以得到16.6分、4.8籃板、8.3助攻。

雖然現在回到生涯起始地，不過保羅是否會留下依然是個未知數，因為雷霆已經握有8枚未來首輪籤，就是要放眼未來，對於保羅這樣34歲的老將，或許不在球隊計畫中，加上保羅還剩3年1.24億美元的合約，雷霆可能也不願意支付這筆龐大的薪資，目前熱火則有意要得到保羅讓他與巴特勒(Jimmy Butler)連線。

▲保羅。（圖／達志影像／美聯社）