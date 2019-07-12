富邦人壽勇士系際冠軍盃　校園素人籃球指標爭霸

▲富邦人壽勇士系際盃，輔大統資2016年獲得亞軍後，今年代表新北區挑戰決賽。（圖／大專體總提供）

體育中心／綜合報導

由富邦人壽與大專體總共同舉辦，具有大專系籃最高殿堂之稱的「富邦人壽勇士系際冠軍盃」第四屆賽事已正式起跑，以專業規格提供學子圓夢舞台，近年於大專校園內帶動籃球瘋潮，2019年共計84校參賽，超過全台半數大專院校共襄盛舉，一圓學生素人籃球夢並力拚賽事總獎金18萬元。

自5月中起歷經7周，8大分區預賽已分別產生晉級全國決賽之隊伍，雲嘉南一區環球科大運動保健與防護系首次參賽即出線進入決賽圈；中彰投區由僑光科大觀光與休閒事業管理系強勢拿下八強門票，這兩支系隊是本屆賽事的新面孔，決賽圈隊伍的變動也印證本項賽事競爭的激烈程度。環球運健系隊長張哲誠很開心表示：「大家都很努力，第一次代表分區出去，大家都還蠻興奮的啊！」

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其他晉級八強隊伍則不乏實力堅強的決賽常客，高屏區高苑科大休閒運動管理系曾拿下2017年冠軍頭銜、雲嘉南二區的南臺科大電機工程學系曾拿下2018年殿軍、2017年季軍，兩隊實力皆不容小覷；北一區警專行政警察科在首屆奪冠後連續兩年八強止步，今年將奮力爭取重返榮耀；2016年亞軍新北區輔大統計資訊學系睽違三年再闖全國決賽、與2017年亞軍北二區臺北科技大學電機工程系、2018年亞軍桃竹苗區聯合大學機械工程學系，都將全力以赴再次挑戰冠軍！

▲富邦人壽勇士系際盃中彰投區由僑光觀光出線 。（圖／大專體總提供）

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽連續第四年舉辦全國性大專院校系際盃籃球賽，系籃是許多大專素人球員共同的美好回憶，特別打造高規格的專業賽事環境，讓熱愛籃球的學子擁有籃球夢想舞台。陳俊伴也鼓勵學子除了為校系爭取榮譽、展現球技外，更從中學習團隊合作的精神，突破自我也凝聚學校和科系向心力。此外，富邦人壽長期致力推廣國內籃球賽事不遺餘力，今年UBA二度攻蛋引發觀戰熱潮，台北小巨蛋決賽一票難求，吸引萬名球迷朝聖！近期也投入號稱高中瓊斯盃的「2019松山盃國際籃球邀請賽」，提供高中球員與國際交流切磋機會。持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣。

富邦人壽一貫支持台灣基層籃球運動發展，持續投入國內各年齡層級籃球運動，推升國內籃球水準與運動風氣。今年賽事參賽隊伍更擴及台灣東部，如宜蘭大學、台東專科學校均報名參賽，雖無緣晉級八強，但賽事影響力已受到全台灣大專院校系所矚目，每年都吸引更多參賽學校報名。「2019年富邦人壽勇士系際冠軍盃」全國總決賽預定於10月份登場，屆時系隊不但能享有高規格場地，更能透過大專體總YouTube頻道SSUtv的網路直播，讓青春的回憶與熱血被看見！