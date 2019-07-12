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溫網／詹詠然終結地主驚奇之旅　混雙闖進4強

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▲詹詠然和多迪格晉級4強 。（圖／劉雪貞提供）

▲詹詠然和多迪格晉級4強 。（圖／劉雪貞提供）

記者林育正／綜合報導

詹詠然和克羅埃西亞搭檔多迪格(Ivan Dodig)在台灣時間12日凌晨以7比5、76(5)擊敗上演驚奇之旅的英國地主組合席爾瓦(Eden Silva)和霍伊特(Evan Hoyt )，闖進溫網混雙4強。

英國地主霍伊特雙打還單打排名皆不在300之內，席爾瓦雙打排名也只有172，但首輪爆冷擊敗澳洲名將史托瑟（Samantha Stosur）和印度雙打傳奇佩斯（Leander Paes）一路殺進8強。碰上兩屆法網冠軍，第8種子詹詠然和多迪格，英國組合先在第4局以Love Game破發，但詹詠然組合第7和第11局回破，7比5先下首盤。

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次盤又是在第4局，詹詠然和多迪格又先遭到破發1比4落後。一路鏖戰詹詠然和多迪格回破兩次6比5搶回領先，眼看要以賽末發球局終結比賽，英國地主又再用Love Game破發，6比6進入搶7。英國組合表現驚豔，一開局就連拿4分，詹詠然和多迪格回穩連下3分。3比5落後之際，詹詠然和多迪格展現老將價值連下4分，7比6(5)收下搶7，7比5、76(5)晉級。

混雙4強戰預計在12日午夜進行，對手將是第5種子荷蘭選手庫爾霍夫(Wesley Koolhof)以及捷克老將佩絲克(Kveta Peschke)。

關鍵字： 溫網詹詠然多迪格
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