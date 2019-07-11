世大運／中華男排不敵波蘭長人陣　遭直落三無緣晉級四強

▲中華男排不敵波蘭 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排在2019拿坡里世大運排球項目中，在小組賽取得3勝1敗成績晉級8強，最後一場對上智利更是上演逆轉勝，已經突破上屆台北世大運的12名，而進入8強就要硬碰FIVB世界排名第三的歐洲強權波蘭，最終中華男排遭到直落三（17：25、18：25、9：25），無緣挺進四強。

中華男排在國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領下，陣容多和亞俱盃相似，身為亞運和上屆世大運班底的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智領軍，在小組賽中，3比2擊敗烏克蘭，再以直落三橫掃香港，僅以1比3不敵捷克，並在對上智利上演3比1精彩逆轉勝，以3勝1敗小組第二出線8強。

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中華男排以A組第二之姿，闖進8強賽，硬碰波蘭，第一局一開始高偉成跳發拿下首分，波蘭長人陣攔網得分，波蘭失誤，中華3：1，波蘭重扣追至4平，中華攔網出界4：7，中華隊連續驚險救球仍出界9：15落後，宋柏霆攻擊出界，中華陳建廷、宋柏霆雙人攔網成功，吳宗軒發球失誤，但仍以17：25讓出。

第二局吳宗軒攻擊得分先馳得點，高偉誠發球失誤，波蘭出現發球失誤，宋柏霆連續攻擊得分追至5平，波蘭快攻加上攔網，中華8：11落後，高偉誠、吳宗軒連續攻擊得分，中華驚險救球11：13，波蘭雙人攔網、跳殺頻得分，中華被拉開分差，高偉成扣殺、陳建廷攔網，讓波蘭措手不及，可惜18：25再讓一局。

第三局中華2：5落後，中華隊頻遭波蘭快攻，高偉誠攻擊出借，並拉開分差2：9落後，吳宗軒攻擊得分但發球失誤，波蘭發球直接得分，中華發球失誤5：14，面對波蘭攻擊和攔網，中華只能被動式的回擊難以打開局面，再以9：25遭到直落三，無緣挺進四強。

中華男排在2015年光州世大運拿下第四、2017年台北世大運只拿下12名，這屆順利晉級8強，力拼追平2015年，不過波蘭有5名選手身高在200公分以上，最矮的也有187公分，多數選手身高都在190公分以上，中華隊的平均身高則在180公分左右。

中華男排面對波蘭長人陣難以施展，加上接發失誤太多，可惜最後遭到直落三落敗，不過年輕小將們仍學到不少經驗，接下來將要打5至8名排名賽，爭取最佳成績。