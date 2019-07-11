運動雲

>

世大運／中華男排不敵波蘭長人陣　遭直落三無緣晉級四強

ETtoday運動雲

▲▼ 拿坡里世大運，中華男排vs捷克 。（圖／大專體總提供）

▲中華男排不敵波蘭 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排在2019拿坡里世大運排球項目中，在小組賽取得3勝1敗成績晉級8強，最後一場對上智利更是上演逆轉勝，已經突破上屆台北世大運的12名，而進入8強就要硬碰FIVB世界排名第三的歐洲強權波蘭，最終中華男排遭到直落三（17：25、18：25、9：25），無緣挺進四強。

中華男排在國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領下，陣容多和亞俱盃相似，身為亞運和上屆世大運班底的學長吳宗軒、蘇厚禎、石修智領軍，在小組賽中，3比2擊敗烏克蘭，再以直落三橫掃香港，僅以1比3不敵捷克，並在對上智利上演3比1精彩逆轉勝，以3勝1敗小組第二出線8強。

請繼續往下閱讀...

中華男排以A組第二之姿，闖進8強賽，硬碰波蘭，第一局一開始高偉成跳發拿下首分，波蘭長人陣攔網得分，波蘭失誤，中華3：1，波蘭重扣追至4平，中華攔網出界4：7，中華隊連續驚險救球仍出界9：15落後，宋柏霆攻擊出界，中華陳建廷、宋柏霆雙人攔網成功，吳宗軒發球失誤，但仍以17：25讓出。

第二局吳宗軒攻擊得分先馳得點，高偉誠發球失誤，波蘭出現發球失誤，宋柏霆連續攻擊得分追至5平，波蘭快攻加上攔網，中華8：11落後，高偉誠、吳宗軒連續攻擊得分，中華驚險救球11：13，波蘭雙人攔網、跳殺頻得分，中華被拉開分差，高偉成扣殺、陳建廷攔網，讓波蘭措手不及，可惜18：25再讓一局。

第三局中華2：5落後，中華隊頻遭波蘭快攻，高偉誠攻擊出借，並拉開分差2：9落後，吳宗軒攻擊得分但發球失誤，波蘭發球直接得分，中華發球失誤5：14，面對波蘭攻擊和攔網，中華只能被動式的回擊難以打開局面，再以9：25遭到直落三，無緣挺進四強。

中華男排在2015年光州世大運拿下第四、2017年台北世大運只拿下12名，這屆順利晉級8強，力拼追平2015年，不過波蘭有5名選手身高在200公分以上，最矮的也有187公分，多數選手身高都在190公分以上，中華隊的平均身高則在180公分左右。

中華男排面對波蘭長人陣難以施展，加上接發失誤太多，可惜最後遭到直落三落敗，不過年輕小將們仍學到不少經驗，接下來將要打5至8名排名賽，爭取最佳成績。

▲▼拿坡里世大運,中華男排vs 捷克 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

熱門新聞

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

中職／味全龍砸重本　10月底首戰12強古巴隊

灰狼可能考慮網羅林書豪？總裁羅薩斯曾任職火箭開3年約給豪哥

中職／高雄自爆味全龍主場選定澄清湖　味全會參與投標

中職／葉總提想法　味全龍保障一軍月薪10萬

讀者回應

﻿

最新新聞

1追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

2富邦平隊史連勝　陳連宏：盡量拉

3詹子賢鐵支　象7比6延長賽退獅

4恭喜回味全龍　張泰山20日辦球迷會

5林宥穎二壘安打奠勝基　富邦8比3下半季5連勝

熱門新聞

1張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

2即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

3味全砸重本　10月底首戰12強古巴

4灰狼可能考慮網羅林書豪？

5味全龍選澄清湖主場　高雄市歡迎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366