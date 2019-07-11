中職／川崎宗則13日球迷會限量120人　免費參加開始報名

▲川崎宗則。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

味全龍日籍客座教練川崎宗則，13日舉辦媒體＆球迷見面會活動，限量120人參加，已經開放報名，而且免費參加。

川崎宗則擔任味全龍客座教練，今天（11日）出席味全龍新秀簽約記者會，但沒有接受訪問，他表示，13日在信義誠品舉辦「媒體及球迷見面會」，當天現場會再好好跟大家聊一聊。

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<<川崎宗則 媒體＆球迷見面會活動資訊>>

1.時間：7月13日(六) 10:00-11:00

2.地點：信義誠品6F視聽室(台北市信義區松高路11號)

3.報名人數：限量120人

4.報名方式：請由活動通網站報名（今晚9點半開放報名）

(網址：https://www.accupass.com/event/1907090623323547657730)

5.費用：免費

P.S. 媒體入場需憑記者證或名片

<<活動機制>>

1.活動當天09:00開放球迷報到進場，自由入座

2.因周六09:00百貨商場尚未營業，現場入口處會安排人員指引

3.建議球迷請勿遲到！活動當天09:45未完成報到即視為放棄資格

4.若09:45分過後若會場仍有空位，將開放現場排隊球迷進場

P.S.因現場座位部分會保留給媒體朋友，若座位視野不佳敬請見諒！若介意之球迷請盡早到場！