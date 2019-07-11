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不斷更新／萊福力戰林子崴　兄弟、統一先發名單

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▲▼8.1富邦悍將對上統一獅,統一獅,林子崴。（圖／記者季相儒攝）

▲統一林子崴相隔811天再度先發。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅11日主場迎戰中信兄弟，統一獅推出相隔811天再度一軍先發的林子崴掛帥；兄弟則是讓洋投萊福力先發出征。兄弟目前苦吞5連敗；下半季4連敗，能否開胡就看萊富力能否壓住統一打線，雙方前一戰在9日進行，統一拿下9分。 

中信兄弟先發投手萊福力是投1休4先發，17場出賽3勝8敗、防禦率3.66，86局被92支安打、6支全壘打，66次三振、32次四死球，41失分有35責失。今年出戰統一獅6場，2勝0敗、對戰防禦率1.44。

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統一獅先發投手林子崴本季第一次先發出賽，上一場一軍先發是2017年4月20日，隔811天再度先發。林子崴本季前5場出賽都是中繼，4.2局被1轟在內9支安打，3次三振、9次保送，11失分有10分責失，防禦率高達19.29。今年還未對戰過中信兄弟。

中信兄弟先發打線如下，一棒三壘手王威晨、二棒二壘手吳東融、三棒右外野手陳子豪、四棒左外野手詹子賢、五棒指定打擊彭政閔、六棒中外野手張志豪、七棒一壘手林智勝、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒三壘手楊家維、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手高國慶、六棒游擊手黃恩賜、七棒二壘手陳重廷、八棒捕手林祐樂、九棒右外野手唐肇廷。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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