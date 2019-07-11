不斷更新／陳品捷二壘安打拉開比數　7局悍將7：2桃猿

▲林宥穎5下打回2分，替悍將逆轉比數。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

1、2兩局雙方投手皆演出6上6下，3局上包林傑遇到亂流，遭林立擊出二壘安打掉2分。5局下，尼克斯單局送出3次保送，並遭林宥穎敲安單局掉3分。7局下，尼克斯留下滿壘危機退場，接替上場的賴智垣遭陳品捷敲出二壘安打、掉2分，隨後上場投球的黃偉晟暴投送分，富邦單局攻下4分，比數擴大到7比2領先。

1局上桃園進攻，陳晨威三壘滾地遭刺殺，林立靠三壘手失誤上壘，廖健富二壘滾地遭策動雙殺。

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1局下悍將進攻，陳品捷左外野二壘安打，王正棠中外野飛球遭接殺、二壘跑者回壘不及遭封殺，胡金龍二壘滾地遭刺殺。

2局上，林泓育右外野一壘安打、回壘不及遭觸殺，朱育賢左外野飛球遭接殺，陳俊秀右外野飛球遭接殺。

2局下，蔣智賢遭到三振，高國輝二壘滾地遭刺殺，林哲瑄遭到三振。

3局上，郭嚴文投手前滾地遭刺殺，林承飛右外野一壘安打，張閔勛選到四壞保送，陳晨威一壘滾地上壘、原一壘跑者超封殺，林立中外野二壘安打、帶2分打點、廖健富遭到三振。

3局下，林威廷三壘滾地遭刺殺，李宗賢遭到三振，林宥穎遭到三振。

4局上，林泓育一滾地遭刺殺，朱育賢靠三壘手失誤上壘，陳俊秀遭到三振，郭嚴文中外野一壘安打，林承飛遭到三振。

4局下，陳品捷一壘滾地遭刺殺，王正棠遭到三振，胡金龍左外野飛球遭接殺。

5局上，張閔勛二壘滾地遭刺殺，陳晨威二壘滾地遭刺殺，林立右外野一壘安打，廖健富選到四壞保送，林泓育左外野飛球遭接殺。

5局下，蔣智賢選到四壞保送，高國輝左外野二壘安打，林哲瑄選到四壞保送，林威廷滾地球遭刺殺、帶1分打點，李宗賢右外野飛球遭接殺，林宥穎右外野二壘安打、帶2分打點，陳品捷選到四壞保送，王正棠中外野飛球遭接殺。

▲Lamigo桃猿投手尼克斯。（圖／記者林敬旻攝）

6局上，朱育賢遭到三振，陳俊秀右外野一壘安打，郭嚴文二壘平飛球遭接殺，林承飛遭到三振。

6局下，胡金龍遭到三振，蔣智賢遭到三振，高國輝中外野飛球遭接殺。

7局上，張閔勛中外野飛球遭接殺，陳晨威選到四壞保送，林立遭到三振，廖健富一壘滾地遭刺殺。

7局下，林哲瑄右外野飛球遭接殺，陳凱倫左外野一壘安打，李宗賢內野安打，林宥穎選到四壞保送，陳品捷右外野二壘安打、帶2分打點，投手暴投三壘跑者回來得分，王政棠二壘滾地遭刺殺、帶1分打點，胡金龍遭到遭到三振。