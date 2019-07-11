澳洲桌賽／林昀儒男單首輪退世界第12　搭鄭怡靜混雙進8強

▲林昀儒男單挺進16強。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽澳洲公開賽，10日混雙林昀儒／鄭怡靜3比0橫掃印度組合挺進8強，接著林昀儒男單也在正賽首輪擊敗丹羽孝希進入16強，將再度對上世界球王大陸許昕，可惜女單鄭怡靜、陳思羽皆不敵大陸選手於32強止步。

林昀儒／鄭怡靜本次以種子身份出賽，首戰面對印度組合輕鬆以11比4、11比6、11比8奪勝，接下來將對上法國組合，若取勝可能將再度碰上水谷隼／伊藤美誠，兩軍上週在韓國桌賽相遇，林鄭配以1比3吞敗。

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▲林昀儒／鄭怡靜混雙進8強。（圖／取自ITTF）



林昀儒男單部分從資格賽出發，擊敗法國選手後拿下32強正賽門票，今首輪和世界排名12的丹羽孝希大戰七局，林昀儒雖然率先取得聽牌優勢，但馬上被丹羽孝希追平，所幸最後一局穩住，最終以4比3奪勝進入16強。

8將再度碰上許昕，林昀儒不久前才在日本桌賽決賽與他相遇，雖然以1比4吞敗屈居亞軍，但許昕當時也力讚林昀儒，並言明回去會徹底研究他。

鄭怡靜則是種子出賽女單，首戰碰上資格賽打進來的大陸張薔，鄭怡靜率先取得2比1領先，但張薔隨後卻連下三局，最終逆轉以4比2奪勝，鄭怡靜止步32強。因大陸劉詩雯傷退而遞補進來的陳思羽，首輪遭到陳夢4比0橫掃，也未能進入下一輪。

另外女雙陳思羽／鄭先知首戰不敵新加坡組合林葉／于夢雨，目前中華隊僅剩男單林昀儒、混雙林昀儒／鄭怡靜還有賽程。