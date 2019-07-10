澳洲桌賽／林昀儒闖進32強正賽　莊智淵七局惜遭逆轉淘汰

▲林昀儒。（圖／取自ITTF，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金系列等級的澳洲公開賽9日登場，進行資格賽，有多組台將都有參賽，其中男單林昀儒以4比1擊敗法國選手阿庫祖（AKKUZU Can），收下32強正賽門票；不過莊智淵不敵七局大陸鄭培峰，第三輪資格賽止步。

目前世界排名16的林昀儒前一日以直落四擊敗印度選手後，今天交手阿庫祖，雙方過去曾交手過，當時林昀儒遭到2比3落敗，不過這次交手先以11：9拿下第一局，雖然第二局遭到扳回，不過連拿3局，順利以4比1（11：9、9：11、11：6、11：5、11：9）收下晉級32強正賽門票。

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林昀儒32強將要遭遇日本丹羽孝希。而一哥莊智淵先是直落四擊敗捷克選手後，今天交手鄭培峰，雙方上演七局大戰，莊智淵先拿一局後，鄭培峰連要3局聽牌之際，莊智淵再搶下兩局扳平戰局，可惜最後一局莊智淵以8：11讓出，以總局數3比4落敗，無緣挺進32強。

女單部分，我國好手陳思羽，先是以4比1擊退香港朱成竹後，今天交手南韓崔孝珠，同樣上演七局大戰，陳思羽最後以3比4落敗，無緣晉級32強。

明天台將賽程還包括，混雙林昀儒／鄭怡靜將要出賽16強，對上印度組合，力拼合拍第四冠。

▼莊智淵。