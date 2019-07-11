中職／龍狀元向球隊報到再等等　8月先代表中華打小馬世青賽

▲2019味全龍新秀簽約加盟記者會魏應充,劉基鴻,楊介仁。（圖／記者李毓康攝）



記者黃詩崴／台北報導

味全龍新科狀元劉基鴻，以590萬元的簽約金打破中職野手紀錄。選秀會當天他人還在日本打小馬聯盟青棒的比賽，當時是隔海看著直播關注選秀會，現在與球隊簽約後，還要再緩緩才能向球隊報到，因為他還要在8月初代表中華隊打小馬聯盟世青賽。

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味全龍僅花了10天就與狀元郎達成簽約，不過劉基鴻還不會這麼早向球隊報到，因為他在小馬聯盟亞太區資格賽的好表現帶領下，平鎮高中獲得亞太區代表權，將在8月初進行小馬聯盟世界青棒賽。不過龍迷也不用等太久，劉基鴻說等到8月初回來台灣後，休息個幾天就會向球隊報到。

劉基鴻在日本進行的小馬比賽中，兩場對上韓、日的比賽中，分別敲出一發3分砲以及勝利打點， 也讓中華隊以2勝0敗之姿獲得亞太區代表權。小馬聯盟世青賽中華隊首戰將在8月3日晚間9點進行，整個賽事預計在8月5日結束。

▲味全龍史上第一位狀元陽介仁為新科狀元劉基鴻傳承球衣。（圖／記者李毓康攝）



時間重新拉回7月1日選秀會當晚，劉基鴻提到當時在日本隔海看著直播的心情，「在那之前球隊沒有先透露，所以也不清楚會在哪個順位、被哪隊挑走，所以看直播的時候很緊張啊。」

另外同樣來自平鎮高中被味全龍以第五順位選到的徐若熙，目前則還沒與味全龍達成簽約協議，不過他簽約後最快也跟劉基鴻一樣，要等到打完世青賽才會到味全報到。