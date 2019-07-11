張老師專欄／上半季巨人、軟銀領先　明星賽12、13日舉行

張昭雄／戰評

今年度日本職棒歷經交流賽及兩聯盟明星賽即將展開之際，上半季賽程卒告結束，巨人、軟銀兩隊於交流賽後愈戰愈勇，不僅膺登聯盟榜首，更與同聯盟其他五隊的勝差更為懸殊，頗具問鼎年度冠軍寶座趨勢。旅日台灣球員於上半季表現差強人意，其中偶像球員王柏融於上半季結束前一天受傷，列人傷兵名單之列，必須休戰四個星期之久，將使球迷若有所失。

上半季結束，央聯巨人隊業已完成年度應賽143場的80場賽事，計有48 勝1勝31負的6成08頗高勝率，並領先勝率不到五成的橫浜隊有9點5之多勝差。巨人隊與同聯盟交鋒，只以4勝1和6負不敵近況低迷的廣島隊，其餘計對阪神8勝4負；對養樂多6勝5負；對橫浜8勝5負；對中日10勝4負為最多勝。旅日陽岱鋼上半場出賽64場，粗估替補場數不少，或許與只有2成90得點圈，偏低有關，卻遭三振也過多。

異軍突起的橫浜隊，上半季戰績為39勝2和41，與阪神隊的39勝4和41負都未達五成勝率，并列亞軍。交流賽之前央聯榜首，一再一蹶不振的廣島隊，於交流賽僅有5勝，卻於同聯盟逐鹿後也寫下連續12戰不勝〔1和〕劣勢，難怪目前退屈到第四名，並與巨人隊有11場之多勝差；第五、六名中日隊，養樂多隊與巨人隊也有10多場之多勝差。

洋聯軟銀隊出賽84場，戰績48勝4和32負的6成勝率，領先第二名火腿隊有７場勝差，火腿隊於交流賽表現平平，交流賽後也是如此，祗是原來排名在前的西武、樂天兩隊，近況更差，致使火腿隊脫穎而出。

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旅日王柏融最近的演出，沒有季賽開端那時候的轟動，一般咸認，季賽開始不久，各隊投手對王柏融沒太注視，後來一再研究他的攻擊弱點〔比如不善於攻擊指叉球等變化球路〕，又因王柏融好勝心切，最近選球也不太精靈，屢遭三振出局。日前列入傷兵名單，剛好能夠讓王柏融好好檢討，藉以重整旗鼓，目前打擊率2成81，洋聯打擊排行榜第12傑，打點32分全壘打3支，被三振51次，被嫌過多。

洋聯第三名居A段班的西武隊，戰績41勝1和40負，剛過五成勝率的5成06。旅日西武隊郭俊麟於交流賽現身兩場，之後，未再亮相，目前1勝1敗的4點50防禦率。此外，B段班首位樂天隊也剛剛是五成勝率〔40勝2和40負〕，目前洋聯方面趨向，其實包括羅德隊在內，自第二名至第五名這４隊，都須力拼A段班的另外兩席。旅日羅德隊左投手陳冠宇，於本月10日幸運獲得接近兩年球季的本季首場勝投，也是他職棒生涯6年以來的第10勝〔10敗〕，目前防禦率為2點36。

兩個聯盟明星賽定於12、13日假東京巨蛋及甲子園球場隆重舉行，今年沒有旅日球員入選，惟1982年旅日投手郭源治在明星賽第3戰榮獲勝投頭銜，使得當年兩聯盟各為1勝1和1負握手言歡。這項明星對抗賽自1951年分成兩個聯盟的６９年以來，太平洋聯盟明星隊以84勝11和78負遙遙領先中央聯盟。去年球季，洋聯分別以7比6及5比1擒服央聯，央聯隊最近一次獲勝的是，2016年之5比4及5比5的1勝1和擊敗洋聯隊。

今年兩聯盟明星隊教練團人選係依慣例由上季冠軍隊擔任監督，另有A段班的第二、三名監督出任教練。今年央聯隊監督為緒方孝市〔廣島〕，教練小川淳司〔養樂多〕、原辰德〔巨人〕。洋聯監督辻發彥〔西武〕，工藤公康〔軟銀〕、粟山英樹〔火腿〕。

經過廣大球迷投票後兩聯盟明星隊的先發陣容如下：央聯明星隊─先發投手大瀨良大也〔廣島〕，中繼投手瓊斯〔阪神〕，救援投手山崎康晃〔橫浜〕，捕手梅野隆太郎〔阪神〕，一壘手岡本和真〔巨人〕，二壘手山田哲人〔養樂多〕，三壘手村上宗隆〔養樂多〕，游擊手坂本勇人〔巨人〕，外野手鈴木誠也〔廣島〕，簡香嘉智〔橫浜〕，丸佳浩〔巨人〕。

洋聯明星隊─先發投手千賀滉大〔軟銀〕，中繼投手宮西尚生〔火腿〕，救援投手松井裕樹〔樂天〕，捕手森友哉〔西武〕，一壘手山川穗高〔西武〕，二壘手棧村榮斗〔樂天〕，三壘手雷艾多〔羅德〕，遊擊手今宮健太〔軟銀〕，外野手秋山翔吾〔西武〕，吉田正尚〔歐力士〕，柳田悠岐〔軟銀〕