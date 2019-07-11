東體持續進島　蘭嶼棒球隊湄巴納自主訓練還私訊感動教練團

▲台東體中教練楊張俊傑(右)手把手教湄巴納投球。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／蘭嶼報導

自蘭嶼中學棒球隊成立後，台東體中教練團持續進島協助球員訓練，不過因為次數不多，加上球員年紀從國一到高三都有，教學困難大，不過仍有球員相當主動，不僅自主訓練還利用臉書私訊東體教練如何增加自己的球速，東體教練楊張俊傑就表示，很驚訝也很感動。

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蘭嶼中學棒球隊因為球員人數較少，因此招收包括國中、高中的學生，也代表著球員之間實力落差較大，再加上每年都有新的球員，所有基礎都要從頭教起，東體總教練葉明嘉表示，困難度真的蠻高的，「但我們的初衷，還是希望他們喜歡、享受棒球，不希望因為場地、師資受限就沒有這個機會。」

偏鄉球隊自信普遍不夠，葉明嘉說，因為成功的經驗太少了，「所以我們會盡量找出最有效率的辦法，讓他們有成功的經驗，不一定是贏一場球賽，可能是接到球、打出安打，這些也都是成功的經驗，雖然過程可能比較辛苦，但這是我們短期內的目標。」

雖然練習次數不多，但球員仍會自主訓練，甚至有位投手湄巴納還特別私訊東體教練，請教如何提升球速，楊張俊傑說，「這個學生突然傳訊息跟我說，想要增加球速該怎麼做，我覺得學生有這個心，我們作為教育者就必須回答他。」

楊張俊傑坦言，剛收到訊息時很驚訝也很感動，「原來小孩對自己的要求也蠻高的，想要嘗試更多新的東西、求知慾很高，那我們就努力去達成他想要的東西。」

來到蘭嶼後，楊張俊傑也特別為湄巴納特訓，教他如何強化，「和去年比起來，他真的進步很多，是很不錯的投手，雖然也會擔心我回台灣後他會不會停滯，所以我也會持續跟他溝通該怎麼做，希望他能持續前進，下次再來訓練時能看到他的進步。」