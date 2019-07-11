黑豹旗震撼全島！　蘭嶼盼維持棒球隊需克服交通、經費

▲東體教練進島訓練蘭嶼中學棒球隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／蘭嶼報導

去年在體育署、中信銀行、台東縣政府教育處協助下，蘭嶼中學組成棒球隊，首度參與中信盃黑豹旗，站上天母棒球場，還有轉播帶給全島強大的震撼力，蘭中校長楊瑞良說，比賽回來後也給更多小朋友夢想加入球隊，「不過要讓棒球隊維持下去，還是必須先克服交通和經費。」

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離島學校要組隊，臨經費、交通及環境等問題都是一大難題，蘭嶼中學也不例外，楊瑞良坦言，過去校內的田徑隊、籃球隊一次出去比賽動輒上萬元，常需要靠募款才能完成，這也是讓許多社團想要出去都灰心的一點。

▲蘭嶼中學棒球隊去年成立。（圖／記者顏如玉攝）



而大約20年前，蘭嶼也曾組成棒球隊，但當時也因為教練、經費問題斷掉了，目前島民都以慢壘為主，「但如今我們能重新組起來，還是希望能持續下去，若經費能持續補助，台東體中也能繼續進來蘭嶼教學，「我想蘭嶼可以繼續發展棒球下去，甚至朝我們全島的4個國小扎根，只要有心，我相信都能完成。」

楊瑞良4年前來到蘭嶼中學，和校內主任、老師及部落耆老們共同努力下，已取得相當大的進步，甚至都能組棒球隊來台北參賽，不過他表示黑豹旗只是校內「多元展能」的其中一項，期盼讓學生在求學生涯中，有個一展長才的方向，「我們最大的盼望，還是希望蘭中能和蘭嶼整個島嶼有更多的結合，未來甚至往國際化發展。」