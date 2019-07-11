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蘭嶼參與黑豹旗後大改變　校內增設籃球場、操場也能練棒球

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▲蘭嶼中學棒球隊，蘭嶼高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲蘭嶼中學操場將要翻新。（圖／記者顏如玉攝） 

記者顏如玉／蘭嶼報導

在全島民的期待下，蘭嶼中學去年帶著各方的支持，終於站上天母球場一圓棒球夢，黑豹旗不僅讓球員增添信心，對蘭嶼也帶來許多改變，蘭嶼中學校長楊瑞良說，校內也爭取到興建籃球場、將操場改建為多功能運動場所，「期盼能在明年鄉運前完成，這是全島的希望。」

蘭嶼中學是蘭嶼全島唯一一所高中，也是所有家長都期望將孩子送來的學校，楊瑞良說，再加上去年在體育署、中信銀行、台東縣政府的努力下，組成了首支棒球隊，在練習次數不多的情況下，到天母球場比賽還能從對手手中拿分，讓全島民都相當振奮，更有不少小朋友將棒球隊視為未來必參加的社團。

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蘭嶼中學本來運動風氣就相當盛行，楊瑞良坦言，但就是缺乏運動場所，也讓許多運動項目都無法施行，不過今年在黑豹旗結束以後，爭取到了籃球場的興建，「目前已經可以給學生使用了，他們也很喜歡來籃球場打球。」

▲蘭嶼中學棒球隊，蘭嶼高中，台東體中。（圖／記者顏如玉攝）

▲蘭嶼中學棒球隊身後有一座新蓋的籃球場。（圖／記者顏如玉攝）

除了籃球場以外，台東縣政府更給了經費，要翻修蘭嶼中學的操場，目前蘭嶼中學的操場因為受到強烈風勢，以及附近羊、豬等動物影響，跑道變得殘破還有許多坑坑洞洞，中間草地也凹凸不平，「不過現在已經撥下來1450萬元，確定要重整我們的操場。」

新的操場將會成為多功能運動場所，除了外圍的PU跑道以外，中間將會成為學生最期待的棒球場地，不過內野預計不會放上紅土，因為蘭嶼風大容易吹走，所以還是會以PU為主，「但不管如何，全島都知道明年操場會翻新，還有棒球場地的興建，他們都非常期待和高興。」

楊瑞良說，預計今年8、9月會發包，希望能在明年5月前完成，給鄉運一個完整的場地，「不過發包也是一大問題，離島對於包商來說比較麻煩，有天氣、交通等成本，流標個十幾次都是常態，但明年完成應該不是問題。」

蘭嶼中學操場完成翻修後，也提供給棒球隊一個較為完善的場地練習，楊瑞良說，現在只要經費能持續補助，以及台東體中教練團願意持續進島帶隊，「相信蘭中的棒球隊一定也能發展下去。」

▲蘭嶼中學棒球隊，蘭嶼高中。（圖／記者顏如玉攝）

▲蘭嶼中學棒球隊期盼能持續發展下去。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 黑豹旗蘭嶼中學籃球場
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