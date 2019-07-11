蘭嶼棒球隊今年更多期待　態度不一樣盼黑豹旗拿首勝

記者顏如玉／蘭嶼報導

去年首度組隊參與黑豹旗的蘭嶼中學，打出感動一役後，為蘭中帶來許多改變，不只硬體設備，校內運動風氣更盛，孩子們對自己也更有自信，同時也對今年的比賽有了更多的期待，蘭嶼中學學務主任陳淑貞說，「他們今年就在想，若是不要抽到太強的社團球隊，說不定有機會拚個首勝。」

去年在體育署、中信銀行、中華棒協及台東縣政府幫助下，蘭嶼中學組成青棒隊並來到本島參與黑豹旗，當時校長楊瑞良看見學生穿著球衣站上天母球場後，還一度泛淚，最終蘭中雖然五局以0比20遭到新光高中扣倒，但已打出態度、打出感動，也給蘭嶼帶來更多希望。

請繼續往下閱讀...

▲蘭嶼中學去年站上黑豹旗舞台。（圖／記者張克銘攝）



黑豹旗結束後，陳淑貞表示，校內最大的改變，就是運動風氣更盛行，「孩子們看到棒球隊組成後，其他興趣的孩子也漸漸冒出來，問說可不可以組排球、組女籃等隊伍，這樣的氛圍是比較特別的，而我們也相當鼓勵。」

當然還有更多的孩子被棒球隊吸引，覺得來到球隊能學到很多專業棒球技術，還有機會出島去比賽，「不過我們今年一樣招收18位球員，因為球具就是18組。」

有了去年的好表現，今年蘭中棒球隊對自己有了更多的期待，陳淑貞說，「他們期待自己變得更厲害，就會開始想說，若是不要抽到太強的社團球隊，我們說不定有機會拚個首勝，而這學期新加入的球員，我觀察在學長姐的帶領下，都練得蠻開心的，大家都有更多的期待。」

▲蘭嶼中學學務主任陳淑貞。（圖／記者張克銘攝）



對於離島偏鄉的孩子來說，能夠出來比賽真的不容易，而平時練球的「成功經驗」相對不足，也讓球員容易沒有自信，但去年有了黑豹旗的表現，陳淑貞認為，孩子對自己更加有信心，態度上也有了很多的改變，「就像東體葉明嘉教練說的，打球是來學做人的，透過運動去學習做人處事。」

「其實我們有些孩子對於來學校是非常挫折且抗拒的，但透過運動、透過棒球找到自己的價值以後，本來難溝通的孩子，也開始變得願意付出、願意溝通，本來比較獨來獨往的孩子，也在球隊中學習互相幫助，態度的改變，最令我感動。」

不管今年能不能拿下首勝，陳淑貞談及蘭中推廣運動，一直都維持同樣的初衷，就是希望能啟發孩子對自己的期待，「我們發展運動，是希望孩子能從這個部分看見自己的能力，因為表現好就會對自己有期待、就會去修正自己的的行為和價值觀，從運動中獲得的自信，可以啟動孩子願意去做更多的嘗試和學習。我們從來不要求成績，只希望孩子能盡自己最大的努力去做、去投入，爭取拿出最好的表現，因為我們推廣運動，就是要回到教育的本質。」

▲蘭嶼中學棒球隊改變孩子許多。（圖／記者顏如玉攝）