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比柏遞補入選明星賽　飆3連K罕見投手獲MVP創歷史

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▲比柏（Shane Bieber）獲2019年明星賽MVP。（圖／路透社）

▲比柏（Shane Bieber）獲2019年明星賽MVP。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

透過遞補進入明星賽名單的印地安人24歲年輕右投比柏（Shane Bieber），在5局登板面對國聯明星隊19球飆出3連K，最終美聯4比3獲勝拿下對戰7連勝，比柏獲選為MVP，寫下歷史第3位地主獲獎紀錄，同時也是歷史第8位投手獲明星賽MVP。

站上大聯盟第2年的比柏，今年繳出3.54防禦率7勝3敗的優質成績單，有鑒於遊騎兵的邁納（Mike Minor）在3日例行賽先發出賽，休息時間不足無法在明星賽亮相，比柏獲得遞補進入美聯明星隊的機會。5月底才剛滿24歲的他，成為2004年沙巴西亞（C.C. Sabathia）之後，印地安人隊史最年輕的全明星投手。

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比柏5局接手葛利托（Lucas Giolito），面對康崔拉斯（Wilson Contreras）、馬提（Ketel Marte）以及阿庫納（Ronald Acuna Jr.）用19球飆出3連K，在美聯全場發送16K之下，以4比3擊退國聯拿下明星賽7連勝，最終比柏獲選為MVP。

印地安人隊史只有1997年的阿洛馬（Sandy Alomar Jr.）曾拿下明星賽MVP，比柏成就隊史第2人，巧合的是當年的比賽也是在印地安人主場進行，明星賽歷史上僅阿洛馬、比柏以及1999年的紅襪名人堂投手馬丁尼茲（Pedro Martinez），在自家主場舉辦的明星賽拿下MVP。

明星賽MVP獎項在1962年開始頒發，為了紀念紅襪傳奇打者威廉斯（Ted Williams），2002年聯盟宣布此獎以他命名。由於明星賽投手基本上只會負擔1局的投球工作，所以投手獲獎次數並不多，過去59屆除了2002年和局未評選以外，只有7次是由投手獲獎，最近一次為2013年的李維拉（Mariano Rivera）。

根據《ESPN Stats&Info》顯示，24歲又39天年紀的比柏，是歷史上第5年輕的明星賽MVP，只有小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、楚特（Mike Trout）2次以及克萊門斯（Roger Clemens）當時年紀比他還要輕。

關鍵字： 明星賽印地安人比柏
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