世大運／400M雙雄楊隆翔、余晨逸小組第四　可惜未挺進決賽

▲余晨逸（左）、楊隆翔都未能進入決賽。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿玻里世大運田徑項目持續進行，中華隊9日有幾項賽事，稍早余嘉軒、彭名揚在男子400公尺跨欄首輪預賽都順利晉級準決賽。而前一日晉級男子400公尺準決賽的楊隆翔、余晨逸，在準決賽中分別跑出46秒67、46秒86，都未能挺進決賽。

楊隆翔在今年全大運400公尺決賽中以46秒48打破大會、PB的成績摘金：余晨逸在今年4月馬來西亞大獎賽跑出46秒50，也創下個人最佳，並在今年全大運400公尺決賽中則是46秒93第二，他的目標則希望可以跑進45秒，希望和楊隆翔的良性競爭，可以把台灣400M的成績再往上推升。

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兩人這次一同參加世大運男子400公尺項目，楊隆翔、余晨逸分別跑出47秒06、47秒11的成績，都順利晉級準決賽。進入準決賽後，每組前兩名以及擇優兩名晉級決賽，楊隆翔被安排在第二組第三道出賽，過200公尺後在第2位，不過最後段被追過，以第4位通過終點，跑出46秒67成績。

余晨逸則是被安排在第三組第六道出賽，過200公尺後在第2位接近第1，可惜到後段開始被追上，最後以第4位通過終點，跑出46秒86的成績。最終楊隆翔總排在第10位、余晨逸排在第13，排在第8位晉級的日本選手成績為46秒57，可惜兩人未能再創PB進入決賽。