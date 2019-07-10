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世大運／王偉旭、鄭博宇100M準決賽小組第八　都未能進決賽

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▲▼ 世大運田徑，男子100公尺，鄭博宇 。（圖／大專體總提供）

▲鄭博宇（右二） 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2019拿玻里世大運田徑項目持續進行，中華隊9日有幾項賽事，稍早余嘉軒、彭名揚在男子400跨欄首輪預賽都順利晉級準決賽。而前一日晉級男子100公尺準決賽的王偉旭、鄭博宇，在準決賽中分別跑出10秒67以及10秒71，可惜都未能晉級決賽。

本屆世大運男子100公尺項目，上屆跑出10秒22奪金的台灣最速男楊俊瀚沒有參賽，楊俊瀚將專心力拼男子200公尺，因此由鄭博宇、王偉旭參賽。王偉旭在4月全大運跑出追平個人最佳的10秒34摘金、銀牌則是10秒37的鄭博宇， 10秒37同時也是鄭博宇的個人最佳成績。

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在男子100公尺首輪預賽中，鄭博宇以10秒66的成績，小組第三晉級；王偉旭跑出10秒56小組第二晉級。晉級準決賽後，王偉旭被分在第一組第七道，起跑後第一道選手發生太早起動，重新鳴槍起跑，沒想到第二道選手也有爭議，排出選手問題後，第三次鳴槍起跑終於順利完賽。

王偉旭最終以第8位抵達終點繳出10秒67的成績：鄭博宇則被安排在第二組第一道出賽，前50公尺還在領先集團，但後段被拉開差距以第8位抵達終點，繳出10秒71，每組前兩名以及擇優兩名晉級決賽，最後王偉旭、鄭博宇可惜未能晉級決賽。

▼ 王偉旭。

▲▼ 世大運田徑，男子100公尺，王偉旭 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運
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