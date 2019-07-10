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中職／統一獅曾經動念補洋砲　差點網羅川崎宗則

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川崎宗則攻守俱佳。(圖／達志影像／美聯社)
▲統一獅隊差點網羅川崎宗則。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍隊宣布邀請前日本職棒球星川崎宗則擔任客座教練，其實上半季川崎宗則差點加入統一7-ELEVEn獅隊。

雖然去年宣布退休，但川崎宗則今年5月份主動透過經紀人詢問統一7-ELEVEn獅隊，是否有來台延續棒球生涯的可能性，統一領隊蘇泰安表示，川崎宗則經紀人主動聯繫，希望有機會到中職打球，球隊認為川崎宗則守備很好，也具有高知名度，當時原本確實有想過找洋砲，補強攻擊效率，但後來評估整體球隊戰力還是比較需要洋投，最後就沒有網羅川崎宗則，聽到川崎宗則要來味全龍隊客座，他覺得對台灣棒球也是一件很好的事情。

味全龍隊在中職選秀會挑選32個新秀，其中教練團考量建構味全龍未來防守陣型優先，為培育內野手，特別邀請川崎宗則出任客座教練，期盼能夠同時帶給新進球員世界級的守備觀念與國際視野，相信活潑的川崎宗則教練能帶給新球隊新氣象，7月13日將舉辦球迷見面會。

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擁有12年日職資歷，川崎宗則日職累積打擊率0.292，拿過安打王與盜壘王，曾在2012年轉戰美國職棒發展，待過西雅圖水手隊、多倫多藍鳥隊、芝加哥小熊隊，大聯盟累積276場出賽，打擊率0.237，前年回到老東家日職軟銀隊，但因自律神經失調，去年宣布退休。

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