中職／潘威倫對決王溢正　運彩看好統一破紀錄



▲王溢正。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊7日下午5點05分在桃園球場與Lamigo桃猿進行3連戰最終場，兩隊皆由本土投手先發，統一近期9連敗，對戰桃猿9連敗，本季在桃園球場12連敗，至今一勝難求，今天再輸就會打破聯盟紀錄，統一推出潘威倫力拚止敗，對上桃猿左投王溢正，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開11.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.95、Lamigo桃猿賠率1.55、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率2.05，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.50、大小分開出11.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫本季13場先發，戰績5勝3敗，71.1局被擊出84支安打，包括7支全壘打，27次三振，11次四死球，防禦率4.16，WHIP值1.30，今年遭遇桃猿5場，取得1勝1敗，對戰防禦率5.54，對戰被打擊率0.336，曾被郭嚴文、朱育賢、林泓育敲過全壘打。

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王溢正本季14場出賽，13場先發，戰績7勝2敗，77.1局被敲100支安打，包括14發全壘打，65次三振，20次四死球，防禦率4.77，WHIP值1.51，本季碰過統一4場，拿3勝，對戰防禦率5.63，對戰被打擊率0.317，曾被潘武雄、蘇智傑、陳重羽敲過全壘打。