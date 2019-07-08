中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘



▲劉基鴻。（圖／記者季相儒攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒30年季中新人選秀本周舉辦，相隔20年重返中職的味全龍隊用狀元籤選到平鎮高中18歲「三游砲」劉基鴻，據了解雙方已有共識，僅1周就搞定合約。

味全龍隊在選秀會隔天就已展開談約，談約動作十分積極，開價頗具誠意，據傳與選秀狀元劉基鴻已達成共識，從7月1日選秀會結束至今，味全龍隊只花1個禮拜談妥合約，簽約金已經幾乎接近2002年由興農牛選秀狀元「阿甘」蔡仲南所保持的600萬，但可惜無法打破蔡仲南的紀錄。

味全龍領隊吳德威表示，目前還沒有與劉基鴻正式簽約，會參考2016年狀元與2018年狀元戴培峰的560萬簽約金條件，確定會優於這2人，另外球隊還會提供劉基鴻一筆訓練費，連同簽約金將超過600萬，主要鼓勵劉基鴻未來多進修，無論到國外或是在國內自主訓練都很好。

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吳德威表示，劉基鴻的簽約金不會超過蔡仲南，主要是蔡仲南當年簽約金具有時空背景的意義，但球隊很肯定劉基鴻的能力與潛力，也絕對不會虧待他，球團預計11日舉辦新秀加盟記者會，劉基鴻的合約一定會在11日前完成簽約，這幾天陸續洽談其他選手，如果可以順利完成簽約，希望到時候能有多位球員一起參與記者會。