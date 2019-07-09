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日職／近藤健介首轟　火腿終於破蛋

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▲王柏融戰羅德 。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融戰羅德 。（圖／翻攝自FOX）

記者王真魚／綜合報導

火腿8日靠著中田翔2支2分砲、單場雙響砲，以5比3擊敗羅德，取得4連勝，9日兩隊繼續交手，王柏融先發5棒左外野，前一場4打數無安打，吞下1K，此役盼安打開張。目前羅德6比1領先。

截至今天賽前，王柏融共出賽68場，有71支安打、3支全壘打、32打點，25次保送、51次三振，打擊率0.283，但王柏融本季對戰羅德8場，打擊率僅0.107。

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火腿由中村勝掛帥先發，羅德則推出佐佐木千隼應戰，兩人此役皆是生涯首場先發。

1局上，西川遙輝左外野飛球出局，杉谷拳士三振，近藤健介敲安，中田翔保送，王柏融二壘滾地球出局。

1局下，荻野貴司二壘滾地球出局，鈴木大地一壘滾地球出局，中村奨吾右外野飛球出局。

2局上，渡邊諒安打，石井一成左外野飛球出局，清水優心左外野飛球出局，清宮幸太郎三振出局

2局下，萊亞德（Brandon Laird）保送，2出局後，井上晴哉也獲保送上壘，田村龍弘安打，助羅德先馳得點，藤岡裕大二壘滾地球出局。

3局上，西川遙輝三壘界外飛球出局，杉谷拳士滾地球出局，近藤健介游擊滾地球出局。

3局下，荻野貴司保送，鈴木大地中外野安打，中村獎吾保送形成滿壘，萊亞德投手滾地球，投手傳本壘封殺，羅德提出挑戰成功，再添1分，打者野選上壘，清田育宏擊出左外野滿貫砲，王柏融目送球飛出場外，羅德將比數拉開至6比0，火腿換投，斎藤佑樹登板。

4局上，中田翔中外野飛球出局，王柏融二壘滾地出局，渡邊諒投手滾地球出局。

4局下，火腿斎藤佑樹續投，送出三上三下。

5局上，石井一成安打，但下一棒清水優心雙殺打，清宮幸太郎吞K。

5局下，萊亞德、清田育宏飛球出局，角中勝也安打，井上晴哉游擊滾地出局。

6局上，近藤健介2出局後上場打擊，敲出本季首轟，火腿終於破蛋，但下一棒中田翔吞K。

關鍵字： 日職火腿北海道火腿王柏融
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