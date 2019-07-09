邦格納爭奪戰趨近白熱化　太空人、雙城共4隊最積極

▲邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

巨人隊王牌投手「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）交易傳聞不斷，隨著731交易大限逼近，《The Athletic》知名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，各隊爭奪越來越激烈，包含太空人、勇士、釀酒人、雙城都在積極交涉中。

邦格納早在去年就深陷交易傳聞，上述的球隊中唯獨美聯中區龍頭雙城，是唯一不在他列舉的「不可交易名單」之中，巨人若是要將他交易至勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人以及紅雀，就必須先得到邦格納本人的同意。

請繼續往下閱讀...

邦格納擁有「季後賽之神」的美譽，是巨人成就2010、2012、2014年「偶數年王朝」的關鍵人物，他同時也是2014年總冠軍MVP，生涯世界大賽防禦率0.25、2014年單一季後賽52.2局投球至今都是還是歷史紀錄。不過在巨人逐漸失去奪冠實力之下，球團開始兜售這位合約即將到期的29歲左投。

本季邦格納19次先發，以4.03防禦率、1.20WHIP貢獻5勝7敗，雖然整體成績不算太出色，但明星賽前2次先發有找回過往勇猛的跡象，總計13局投球中只失掉3分，並且狂飆20K。