運動雲

>

邦格納爭奪戰趨近白熱化　太空人、雙城共4隊最積極

ETtoday運動雲

▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

巨人隊王牌投手「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）交易傳聞不斷，隨著731交易大限逼近，《The Athletic》知名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，各隊爭奪越來越激烈，包含太空人、勇士、釀酒人、雙城都在積極交涉中。

邦格納早在去年就深陷交易傳聞，上述的球隊中唯獨美聯中區龍頭雙城，是唯一不在他列舉的「不可交易名單」之中，巨人若是要將他交易至勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人以及紅雀，就必須先得到邦格納本人的同意。

請繼續往下閱讀...

邦格納擁有「季後賽之神」的美譽，是巨人成就2010、2012、2014年「偶數年王朝」的關鍵人物，他同時也是2014年總冠軍MVP，生涯世界大賽防禦率0.25、2014年單一季後賽52.2局投球至今都是還是歷史紀錄。不過在巨人逐漸失去奪冠實力之下，球團開始兜售這位合約即將到期的29歲左投。

本季邦格納19次先發，以4.03防禦率、1.20WHIP貢獻5勝7敗，雖然整體成績不算太出色，但明星賽前2次先發有找回過往勇猛的跡象，總計13局投球中只失掉3分，並且狂飆20K。

關鍵字： 巨人邦格納太空人雙城釀酒人勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

蔡依林低胸禮服爆出北半球！　美照拍攝花絮曝光...網笑翻：辛苦了

熱門新聞

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

中職／明星賽12強中華隊　桃猿10人入選先發打線占7人

中職／5位前職棒球員帶頭衝　味全龍9月找二軍比賽

溫網／費德勒輕鬆進8強　溫網百勝就差一步

34歲詹皇下季扛湖人先發控衛　搭檔聖堂射手當「場上總管」

讀者回應

﻿

最新新聞

1菜鳥初體驗　李婕瑜品勢雙銀

2詹皇難忘9年前的決定被狂批自私

3余嘉軒、彭名揚400欄晉級準決賽

4老教練蘇明池傳承足球功夫秘笈

5火腿續戰羅德　王柏融先發5棒

熱門新聞

1KD好友：沒人想和衛少一起打球

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

3明星賽中華隊　10猿將最多打線占7人

45位前職棒帶頭衝　味全龍9月比賽

5溫網／費德勒輕鬆進8強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366