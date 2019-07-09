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中職／龍族召集令！味全龍邀球迷一同成立後援會

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▲味全龍邀請球迷成立後援會。（圖／味全龍提供）

▲味全龍邀請球迷成立後援會。（圖／味全龍提供）

體育中心／綜合報導

味全龍隊加盟至今，團隊秉持新亮點、新高度、新科技之理念持續創新，自球隊宣布加盟以來，收到不少球迷詢問何時成立後援會？為了滿足球迷期待並且玩出新花樣，在頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生的大力支持下，團隊以嶄新創意，提出數位龍族後援會「球迷官方認證計畫」。

味全龍球團自即日(7/9)起正式宣佈啟動『龍族召集令』，廣邀全台龍迷於線上自己成立Facebook社團、Line群組，來壯大球團聲勢，只要群組成員超過30人以上，就可以成立「龍族」來接受官方驗證。一但驗證成功，未來不但將第一手獲得球團消息，同時未來龍族自己線下舉辦「實體活動」還可以得到球團資助資金，甚至邀請球星一同參與活動同樂！

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味全龍球團宣布，為了加強球迷之間彼此的緊密結合，同時擴大球迷社群的影響力，即日起開始開放球迷可以自己籌組社群。配合國內數位工具使用習慣，目前初步鎖定具有「高度討論頻次」的社群，以Facebook社團與Line群組為主，只要群組主題與『味全龍』有關，舉凡是味全龍球員、教練、地區球迷，甚至是中年婦女後援會，都可以成立『龍族』一族。

味全龍從籌備、準備到正式加盟復出，頂新和德文教基金會魏應充創辦人傾聽不少球迷寶貴意見，因此也叮嚀團隊要持續「傾聽球迷的聲音」，向球迷請益。因此，未來只要成為官方驗證過後的龍族，除了可以第一手收到球隊訊息以外，同時還可以定期回報社群內討論的意見給球團知道，等於由下而上傳達球迷聲音，希冀球團可以如實「傾聽球迷的意見」。

未來成立的龍族社群，只要成員有超過30人、並且維持每週有貼文、討論互動達兩週，該社群的主辦人就可以跟球團登記成為最低門檻的「幼龍家族」成為龍族的一員。除此之外，球團即將在7月17日正式上線新版聊天機器人，將可以針對球迷做實名認證，並且讓球迷回報給球團認證『自己加入了那些
龍族』，讓整個群組的成員數量變得更實際、更有意義。

未來，各龍族也可以透過「實名認證」的球迷數量越長越大，味全龍共提供了「幼龍、小龍、猛龍、巨龍」四種龍族等級，各龍族能獲得的權利與好處也會隨著龍族的成長而增加。味全龍球團希望以O2O的經營形式，不僅透過球迷自發性的擴散增加社群緊密度，同時也可以慢慢傳散到不同族群或是非死忠球迷身上，以吸引其加入並加強黏著度。

其中最讓球迷驚艷的，就是所謂的「龍聚」線下實體聚會。未來只要是「小龍」等級以上的龍族想要舉辦線下聚會，味全龍球團不但會贊助聚會金額，同時還將力邀球星出席，透過更親民的形式鞏固球迷社群，讓球迷們可以更近距離的接觸與認識球員。

未來，味全龍球團還會根據龍族家族的不同等級，推出更多的解鎖驚喜，目前球團已經有規劃各龍族將擁有自己的家徽，不但可以販售自己龍族的周邊商品，還有規劃龍族季票可以供龍族集資購買固定座位，期待球團的用心能夠傳達讓球迷知道。

▲味全龍邀請球迷成立後援會。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 味全龍中華職棒中職
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