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中職／辣年糕第一彈　啦啦隊女神朴騏良重返全猿主場

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▲▼中華職棒桃猿封王戰,韓國釜山樂天巨人啦啦隊朴騏良開球。（圖／記者季相儒攝）

▲朴騏良重返全猿主場。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊主打韓國風情的「辣年糕趴」即將在下週六開趴，有史以來最大規模的球場台韓合作再度登場！主題限定的拍挺企劃相繼推出十彈，陪台灣球迷一起Fighting！今宣布企劃第一彈，亞洲最強啦啦隊女神朴騏良（PARK Kl RYANG）率LOTTE GIRLS二度登台，為Lamigo帶來全新釜山樂天巨人應援！

韓國職棒主場歡樂忘我的氣氛是體驗韓國文化的首要。釜山樂天巨人隊引領如此的加油風潮數載，有「亞洲最強啦啦隊女神」美名的朴騏良身高175公分，連續十年擔任韓國職棒釜山樂天巨人的女子啦啦隊長，不但出單曲，更進軍娛樂界，在韓國始終擁有高人氣，朴騏良在去年來台受到大批台灣球迷歡迎，欲罷不能，今年受邀來台，再掀朴騏良旋風！

2019辣年糕趴再度邀請朴騏良進行台灣全猿主場的親善之旅，正韓風的加油方式再度上演！朴騏良説：「真的感謝去年10號隊友的招待，很開心再度來台，7月20日、21日一定要一起玩得很開心！」

朴騏良將率領LOTTE GIRLS與LamiGirls以舞會友，LamiGirls也將面臨不只一支的正韓風啦啦隊勁敵，面對多方的舞力對決無極限！LOTTE GIRLS限時見面會時間將在近日公佈，史上最強的台韓啦啦隊對決就在辣年糕趴！

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關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒中職朴騏良
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