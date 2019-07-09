柳賢振明星賽先發對決韋蘭德　成就亞洲第2人

▲柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

大聯盟明星賽將在台灣時間10日登場，今年在道奇隊投出「鬼神數據」的柳賢振，被自家總教練羅伯玆（Dave Roberts）任命為國聯先發投手，成就歷史第2位亞裔明星賽先發投手，同時也是南韓第一人。

兩隊總教練在9日宣布明天的先發投手，代表美聯的紅襪總教練柯拉（Alex Cora）挑選太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），道奇總教練羅伯茲則是選擇柳賢振，讓他寫下亞洲紀錄。

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現年32歲的柳賢振，本季繳出全聯盟最佳的1.73防禦率，拿下10勝2敗的佳績，繼2001年朴贊浩、2002年金炳賢、2018年秋信守之後，歷史第3位全明星南韓籍球員，同時也是歷史第2位亞洲籍明星賽先發投手，前一人同樣來自道奇，為1995年日籍投手野茂英雄。

「當時與道奇簽約的時候，我唯一的目標就是要成為聯盟最頂尖的球員之一，」柳賢振說道，「但是我從來沒想過能站上明星賽場，這夢想實在是超出我預期。」

儘管已經36歲，韋蘭德仍維持頂尖的成績，本季2.98防禦率繳出126.2局投球內容就狂飆153K。

生涯第8次入選全明星的韋蘭德，2012年明星賽先發留下慘痛的回憶，當時他挨了桑多瓦（Pablo Sandoval）的滿壘清壘三壘安打失掉5分。「那次的失分，我有一半要怪菲爾德（Prince Fielder），他是當時的先發一壘手，在球場上的時候，他一直跟叫我催100英里，我做了而這就是我的下場。」