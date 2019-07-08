頂新贊助3小將赴日圓夢　葉君璋勉勵別怕歧視要有自信

▲頂新和德基金會贊助江石佑、高翊瑋、陳政逸赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

頂新和德基金會贊助3位台灣的國中畢業生赴日留學，味全龍總教練葉君璋和打擊教練張泰山鼓勵他們要有自信，別怕異鄉的挑戰。

頂新和德基金會與「台日野球留學支援」去年首度啟動計畫，從300位球員中挑中橋頭國中江石佑、二重國中陳政逸及長安國中高翊瑋，他們將在10日赴日本展開高校野球生涯。

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頂新和德文教基金會創辦人魏應充準備寫上「追夢、築夢、圓夢」字樣的墨寶及勵志書鼓勵球員，「台日野球留學支援」執行長晁松徽也鼓勵他們，不是只把甲子園和日職作為目標，還要成為文武雙全的球員。

味全龍總教練葉君璋則說，「去日本和美國都一樣，可能會遇到歧視的問題，但重要的是你們的心理怎麼去想，不要覺得被大家排斥，而是要建立信心，融入這個國家，未來就會有好的發展。」

味全龍打擊教練張泰山也說，「日本球員都很認真，我之前在德島當客座教練時，曾發現他們練揮棒練到凌晨，不要像他們一樣，要照顧自己的健康，然後也要有自信，自信是不能缺少的，有了自信就自然就會進步。」

3位球員獲得補助，魏應充也承諾在日本會有妥善的照顧，讓家長們放心。他們將前往就讀日本石川縣金城學園遊學館棒球隊，這支球隊曾在2002年曾闖進「夏季甲子園」的舞台，曾培育廣島鈴木將光等職棒球員。