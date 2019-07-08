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世大運／中華男排3比1逆轉勝智利　確定小組前二晉級8強

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▲▼ 拿坡里世大運,中華男排vs智利 。（圖／大專體總提供）

▲中華男排逆轉勝智利 。（圖／大專體總提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排在2019拿坡里世大運排球項目被分在A組，目前戰績一勝二敗，小組賽最終戰對上智利，最終雙方纏鬥四局，中華隊上演逆轉勝，以3比1（22：25、25：18：25：14、25：9）拿下比賽，排在小組第二僅次於捷克，以3勝1敗的成績晉級8強。

▲▼ 拿坡里世大運,中華男排vs智利 。（圖／大專體總提供）

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中華男排由目前國家隊塞爾維亞籍主帥Branislav MORO帶領，本屆世大運被分在A組，首戰就上演五局大戰3比2擊敗烏克蘭，不過以1比3不敵捷克，前一日再以直落三橫掃香港，目前排在小組第2，要對上智利必須全力搶勝，力保在小組前2名，才能取得晉級前8的機會。

▲▼ 拿坡里世大運,中華男排vs智利 。（圖／大專體總提供）

中華男排對上智利，第一局10：5、15：10，可惜戰至22：25先讓出，中華男排在第二局9：11、10：14落後，不過連續追分以25：18扳回一城，第三局中華男排7：4領先後，維持優勢持續至25：14先搶下聽牌，第四局更是16：5、18：6大幅領先，最後以25：9結束比賽上演逆轉勝，隊長吳宗軒攻下最高的25分。

A組戰況目前捷克完賽3場全勝，取得9積分在第一位，中華男排在擊敗智利後，目前完賽4場取得3勝1敗8積分，智利輸給中華隊後，完賽3場1勝2敗排第三積分僅有3分，烏克蘭、香港目前完賽2場都吞敗，且都輸給中華隊，因此中華隊確定能夠在分組前二晉級8強！

▲▼ 拿坡里世大運,中華男排vs智利 。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運中華男排
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