日職／王柏融沒安打還被三振　中田翔雙響砲壓倒萊亞德

▲王柏融。（圖／翻攝自FOX體育台粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒本周明星賽，明星賽前最後3連戰，火腿今天（8日）起客場對戰羅德，王柏融擔任5棒左外野手，4打數沒有安打，還被1次三振。火腿靠著中田翔2支2分砲、單場雙響砲，以5比3擊敗羅德，拿到4連勝。

日職明星賽在7月12日、13日舉行，8日到10日是明星賽前最後3連戰，11日休兵一天，王柏融沒有入選明星賽，10日比賽結束有5天不用比賽。火腿今天起與羅德進行3連戰。

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王柏融今天擔任先發5棒左外野手，4次上場打擊都沒有建功，中斷連2場安打，打擊率跌到2成83。本季第68場比賽，有71支安打、3支全壘打、32打點，25次保送、51次三振。

1局上火腿隊二出局近藤健介被保送，中田翔轟出中外野2分全壘打之後，王柏融上場打擊，打成一壘滾地球出局。

火腿3局上二出局後由杉谷拳士轟出右外野陽春砲，近藤健介再被保送，中田翔再轟出幾乎相同落點的中外野2分砲，單場雙響砲，王柏融又打成一壘滾地球出局。

火腿先發投手浦野博司投了3.2局的無安打，4局下二出局被打的第1支安打，是被前隊友洋砲萊亞德打出中外野陽春砲。萊亞德本季第23轟。

6局上火腿無人出局近藤健介打出游擊內野安打上壘，中田翔揮空被三振，近藤健介盜二壘被阻殺出局，王柏融打成右外野飛球出局。

羅德在6局下二出局中村將吾左外野陽春全壘打，萊亞德再背靠背左外野陽春砲，單場雙響砲，本季個人第24轟。

火腿在9局上攻勢，無人出局中田翔先敲出左外野二壘安打，換上清宮幸太郎代跑，王柏融卻遭到三振。